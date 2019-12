Lionel Richie actuará en la plaza de toros de Palma

Lionel Richie, uno de los máximos exponentes del pop estadounidense con más de cincuenta años en activo, recalará en la plaza de toros de Palma de la mano de la promotora Legends VIP. El artista, nacido en un núcleo rural de Alabama, se presentará el próximo 29 de julio en un recital que repasará sus grandes hits como solista y los de la banda The Commodores, de la que formó parte.

Con setenta años parece la reencarnación de Dorian Gray. Lionel Richie ha firmado algunas de las canciones más radiadas de los ‘80: Hello, All night long, Endless love, Say you, say me, además de impulsar junto a su amigo Michael Jackson la campaña ‘USA for Africa’, abanderada por el inapelable himno We are the world, que ambos compusieron en 1985.

Además de ser un reconocido productor discográfico, en calidad de solista Richie ha vendido más de 100 millones de copias de sus discos y ha jalonado su trayectoria con cinco premios Grammy, un Oscar (por el tema Say you, say me, incluido en la película Noches blancas) y un Globo de Oro.