Mallorca Live Nights: nuevas incorporaciones

La banda uruguaya No Te Va Gustar y la granadina Eskorzo se incorporan al cartel del ciclo Mallorca Live Nights. Las dos formaciones cumplirán 25 años de trayectoria en 2020 y lo celebrarán sobre el escenario de la Sala Es Gremi de Palma el 13 de febrero (No Te Va Gustar) y el 21 de marzo (Eskorzo). Las entradas para los dos conciertos ya están a la venta en See Tickets.

En estas dos décadas y media No Te Va Gustar, banda referente del conocido como rock del Río de la Plata y creadora de himnos que traspasan a varias generaciones, ha tenido tiempo para grabar 9 álbumes, lograr 7 nominaciones a los Latin Grammys, acumular más de 2 millones de oyentes en Spotify y 200 millones de visionados en YouTube. El grupo estará presentando su último álbum, Otras Canciones, que recorre algunos de los temas más icónicos de la banda y esas otras composiciones que no siempre tocan en directo.

Eskorzo, tras casi dos años y un centenar de conciertos, despide su álbum Alerta Caníbal por todo lo alto en la que será una de las primeras fechas de celebración de su 25 aniversario. Con mas de 1.000 presentaciones a lo largo de su carrera y 7 trabajos discográficos hasta la fecha, Eskorzo se ha convertido por derecho propio en un referente de la música fusión y es catalogado como el mejor representante del rock de mestizaje en toda España.

Estas dos nuevas fechas se suman a las ya anunciadas de Viva Suecia (14 diciembre), Second (25 de enero), Fuel Fandango (8 febrero) y Novedades Carminha (7 marzo). Todos los conciertos del ciclo, que apuesta por estimular el circuito musical mallorquín durante todo el año, se celebrarán en Es Gremi, la mejor sala de conciertos de Palma.

Además, aquellos que ya tengan su abono para el Mallorca Live Festival 2020 podrán disfrutar de un descuento del 10% en su entrada para cada uno de estos conciertos. Toda la información de las entradas y los descuentos está disponible en la página web del festival.

Mallorca Live anunció la semana pasada los primeros nombres que se incorporarán a su edición de 2020, que se celebrará los días 15 y 16 de mayo en el Antiguo Aquapark de Calvià. Entre los primeros artistas confirmados se encuentran Michael Kiwanuka, Miles Kane, Kate Tempest, Temples, Kase.O, León Benavente, Carolina Durante, Guitarricadelafuente, dOP, Or:la, Akkan, Alizzz o Mateo Kingman entre otros.