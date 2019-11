Mallorca Live Festival 2020 da a conocer a los primeros artistas internacionales

Temples, Michael Kiwanuka, Miles Kane y Kate Tempest son los primeros nombres en sumarse al quinto Mallorca Live Festival. Cuatro propuestas que subrayan la vocación internacional de esta cita, encumbrada al púlpito de los grandes acontecimientos por su atractivo equilibrio entre cantidad, calidad y variedad. El Antiguo Aquapark de Calvià será nuevamente su sede, los próximos 15 y 16 de mayo.

Entre la denominada ‘clase media’ se filtran figuras contrastadas del rap (Kase O.) y del indie (León Benavente); así como los proyectos emergentes de Guitarricadelafuente, Tu Otra Bonita, Baywaves, Parquesvr, Alberto & García y los jóvenes raperos Delaossa y J. Moods. Por su parte, Carolina Durante (uno de los grupos más demandados del momento) y Alizzz (arquitecto del sonido ‘llenapistas’ de C. Tangana) desempeñarán un papel relevante en un cartel sembrado de artistas electrónicos: Y la Bamba, dOP, Or:La, Akka, Titi Calor y Mateo Kingman. Go Cactus y Trigga cierran, momentáneamente, el capítulo de artistas locales.

Caleidoscopio

Como un arrebato multicolor, como un caleidoscopio embriagador. Así es la propuesta de Temples, un cuarteto de neo psicodélia que a base de sólidas canciones ha coloreado la psicogeografía de las Midlands inglesas, una zona bañada por la lluvia, salpicada de fábricas monumentales y adolescencias tormentosas. Temples ha modernizado su género con un brochazo de ingenio no exento de melancolía. Puro beluga.

El también británico Michael Kiwanuka, uno de los nombres que sobresalen en el contexto contemporáneo del soul, el pop y el r&b, será otra de las grandes apuestas de la organización.

Saltamos al indie rock, género que practica Miles Kane, otro de los artistas que no necesitan presentación. El que fuera líder de The Rascals y cincuenta por ciento de The Last Shadow Puppets llegará con su extrovertida, teatral, estilosa y muy contundente propuesta, en la que da buena cuenta de su extraordinario olfato melódico. Finalmente, Kate Tempest, nombre artístico de Kate Esther Calvert, acercará su spoken word, bañado en poesía y dramaturgia, al escenario del Mallorca Live Festival.