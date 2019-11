El mallorquín Joan Garrido, exconcursante de OT, presenta su primer tema

Joan Garrido, exconcursante de la edición 2018 de Operación Triunfo presentó este jueves su primer sencillo: Ni me va. El tema del mallorquín cuenta con un aire funky y el videoclip destaca por su imagen alegre y colorida.

El que fuera el tercer expulsado del programa de TVE ha trabajado durante meses en este trabajo que por fin ha visto la luz. «Ni me viene ni me va / Yo no sé quedarme con las ganas / Dejarlo a la mitad...», se puede escuchar en la letra de la canción.

Garrido es más conocido como Garri y es de Palma. Aunque su pasión es la música, ha estudiado un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Antes de entrar en el programa musical ya tenía experiencia sobre los escenarios como vocalista del grupo Juguetes Rotos. Junto a sus compañeros Bruno B. Caprio (guitarra), Albert Llauger (batería), Raúl Castro (teclado) y Dylan Chandler (saxo), hizo varios conciertos en pequeñas salas.