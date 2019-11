Los pros y contras de Apple TV+ y el nuevo biopic musical

En ‘Hora Cine’ te contamos noticias y estrenos de cine y series. En esta ocasión detallamos los puntos positivos y negativos de Apple TV. (Puedes suscribirte al programa en este enlace).

Ademas te contamos lo nuevo proyecto de Lady Gaga en el cine, en nuevo biopic musical que prepara Paramount, la cancelación de la precuela de ‘Juego de tronos’ de Naomi Watts y el nuevo proyecto sobre los Targaryen.

Además contamos algunos contenidos de HBO MAX que llegará a España en algún momento entre 2020 y 2021 después de su lanzamiento en EE UU el próximo mes de mayo. También te mostramos el trailer oficial de la esperada serie de ‘The witcher’.

(Puedes escuchar el programa en este enlace en iTunes y aquí en ivoxx):

En el tramo final del programa te contamos como ha sido la llegada de Apple TV que debutó el viernes 1 de noviembre con un costo mensual de 4,99 dólares (4,5 eruros). Y cualquiera que compre un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac después del 10 de septiembre obtendría una suscripción gratis de un año. Apple TV+ debuta con cuatro series de televisión para adultos, un episodio de «Oprah's Book Club», un documental de naturaleza y tres series infantiles. Cada mes se agregará programación adicional. Sin permanencia y con la posibilidad de compartir la suscripción hasta seis miembros. La principal pega es que por el momento solo es compatible con los últimos televisores Samsung, por lo que hay que verla desde dispositivos Apple (iPhone, iPad, etcétera) descargándose la app Apple TV + .

El contenido se puede ver en calidad 4K HDR y Dolby Atmos. La plataforma arranca con nueve títulos. The Morning Show, una comedia de periodistas con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell; Dickinson, una historia de humor negro sobre la adolescencia; See, un drama épico del creador de Peaky Blinders; For All Mankind, una serie de Ronald D. Moore que imagina qué habría pasado si la carrera espacial mundial no hubiera terminado, o el documental The Elephant Queen.

Además de los estrenos con los que Apple TV+ arrancará el próximo 1 de noviembre, ya ha puesto fecha al lanzamiento del drama Truth Be Told, con Olivia Spencer, Aaron Paul y Lizzy Caplan al frente del reparto. El 6 de diciembre se estrenará esta historia que sigue a una periodista que regresa a su ciudad natal para investigar el caso de un joven condenado a cadena perpetua por asesinato.

Y concluímos con las novedades sobre la segunda entrega de Spiderman ultraverso y la tercera de Ant Man