Agnès Llobet: «Cuando la Setmana sea cien por cien festiva, habremos avanzado»

La malcontenta –novela de Sebastià Alzamora dirigida por José Martret en su adaptación teatral –o Amor de cans –serie producida por Nova Televisió a partir del libro homónimo de Maria Antònia Oliver–, son algunas de las novelas que han cobrado vida con Agnès Llobet (Pont d’Inca, 1984), una de las actrices con más proyectos –y polifacéticos– de la Isla. Ahora, la también poeta será la pregonera de la trigésima edición de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrará del 14 al 17 de noviembre en el Aljub de Es Baluard. En el pregón, Llobet estará acompañada por el artista plástico y también autor Francisco Javier Barrera. Será el jueves 14 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Aljub.

¿Qué la empujó a aceptar esta proposición?

—Maria Barceló, del Gremi de Llibreters, fue la que me dio la noticia. Siempre que me piden algo así, más protocolario, para aceptarlo, primero tiene que hacerme ilusión y tener una implicación con lo que simboliza. Maria había visto el pregón que hice este año para las fiestas de Sant Marçal de Marratxí, que fue también muy escénico. En estas propuestas tienes que llevarlo a tu terreno, a cómo eres tú, a favor claro está de cada acontecimiento. En este caso, la Setmana del Llibre en Català, por tanto, defendiendo la creación, la literatura, las dificultades y el proceso creativo para tirar adelante un libro y, a parte, también defendiendo nuestra lengua, la catalana.

¿Qué le interesa de la Setmana del Llibre en Català?

—Me interesa todo lo que sea una reivindicación constructiva, en positivo, y como es en este caso, también en clave de fiesta. Celebrar que tenemos un tejido cultural, de literatura catalana muy potente, que necesita atención, espacios de exhibición, de encontrar nuevas conexiones con el público. Además, es bonito que sea una semana y no un día, como si ya se hubiera conquistado aquello del ‘Día de’ y están en un proceso de la ‘Setmana de’. Por ejemplo, el Día de la Mujer o el Día de la Escritora, se corre el riesgo de que institucional y socialmente se convierta en un hecho puntual, donde todas las alarmas se disparan alrededor de ese día. En cuanto a la Setmana del Llibre en Català, es más un proyecto a largo plazo a favor del libro en lengua catalana. El día que pueda ser cien por cien una fiesta y no solamente una reivindicación querrá decir que habremos avanzado mucho.

¿Cuál es su propuesta concreta para el pregón?

—Haremos el pregón dos personas: Francisco Javier Barrera y yo. Ya que hablamos de literatura catalana y de la creación de un libro, el pregón quiere ser una celebración conjunta, de todos los asistentes. Habrá una parte muy elaborada, pero otra que se irá elaborando con la gente presente en el acto. Queremos que sea una interactuación entre el público asistente, sin hacer que se sientan abrumados ni obligados, dependiendo de lo que quieran aportar individualmente, lo que se quieran implicar. Además, del material que surja in situ, nos comprometemos en trabajarlo para después hacer algún tipo de publicación o un libro virtual.

Con Francisco Javier Barrera ha trabajado en varios proyectos anteriormente.

—Sí. Se encargó de las ilustraciones de mi poemario L’incendi de les papallones (Edicions del Despropòsit, 2015). En 2014 inauguró la exposición Sendes en la galería Maneu y también presentó su libro Las canciones de Jeff Goblin (Ediciones La Baragaña, 2013) y para la ocasión me pidió que hiciera una performance. Después, en 2016 publicamos el poecómic La cleda!, coescrito por ambos. En definitiva, siempre hemos hecho colaboraciones multidisciplinares que trabajan la palabra, la parte escénica, la escritura performativa, propuestas que están en territorio ambiguo.

¿Qué opina sobre este cambio de ubicación de la Setmana?

—Cuando Maria Barceló me dio la noticia ya me dijo que se haría en el Aljub de Es Baluard, lo que todavía me hizo más gola. Siempre me ha encantado el Aljub, creo que es un espacio que ofrece muchísimas posibilidades. Además, puede dar lugar a crear sinergias y abrir puertas a nuevos públicos.

¿Qué otros proyectos tiene en marcha?

—Me he incorporado al rodaje de la serie Mentiras, de Atresmedia y que emitirá Antena 3. Hice el cásting en Madrid hace unos días. La parte de la trama en que participo se ubica en la capital pero también rodaré algunos días por la Isla, lo cual me hace mucha ilusión. No puedo dar más detalles de mi personaje.

Además, sigue con la gira de La malcontenta y Senyoreta Júlia.

—Sí, con La malcontenta recalaremos el 30 de noviembre en Sóller y el 1 de diciembre en Porreres. En cuanto a Senyoreta Júlia, el 15 de este mes la representaremos en Binissalem, justo después del pregón; el 16 en Sant Llorenç des Cardassar y el 24, en Alaró. Ya en diciembre estaremos el día 14 en Marratxí. Será la segunda vez que actúe en casa, en mi pueblo. La primera fue hace dos años con Un matrimoni de Boston.

Y hace un mes terminó la segunda temporada de Amor de cans. ¿Habrá tercera?

—Ojalá que sí. Àngela fue uno de esos personajes de mi carrera que me dije a mí misma ‘quiero hacerlo’. La segunda temporada tuvo mucho éxito, fue toda una revelación.