Es Gremi reúne a las mejores bandas nacionales y locales para celebrar su decimosexto aniversario

Por los escenarios de Es Gremi pasarán artistas de la música independiente reciente, grupos de pop-rock de culto, nombres relacionados con la historia de la sala, jóvenes promesas del indie y una buena representación de DJs. Los artistas y géneros son muy diversos, todo con el objetivo de conformar un buen cartel para celebrar tanto el jueves 31 de octubre como el viernes 1 de noviembre una cita muy especial: el Gremi Sounds o, lo que es lo mismo, el decimosexto aniversario del centro musical. El festival ha conseguido reunir bandas del panorama nacional y local tan conocidas como Zahara, Fayahbwoy, Los Punsetes, Mucho, Mangata, Soledad Velez, Novio Caballo, Las Odio, Go Cactus, Sofía Capital, Lava Fizz o Yoko Factor.

Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, la cantautora Zahara presentará en el centro musical del Polígono de Son Castelló de Palma los temas de su último disco, Astronauta, el jueves 31 de octubre. Esa misma noche también se podrá escuchar a Mucho, que igualmente llegan con nuevo trabajo bajo el brazo, ¿Hay alguien en casa?, un disco en el que destaca una clara influencia de la música electrónica; y Novio Caballo, que acaban de publicar su disco de debut de título homónimo y cuyo descaro desacomplejado les ha llevado, con sólo dos canciones publicadas, a formar parte del Festival Internacional de Benicàssim.

Completan, de momento, el cartel del primer día del festival Es Gremi Sounds, que cuenta con el patrocinio de Estrella Damm, los directos de las bandas locales Go Cactus, nombrada por YouTube Music como una de las bandas indie más prometedoras de España en su lista Ones to Watch 2019; y Lava Fizz, cuyo primer álbum, The Hardest Thing, mira hacia los ochenta en lo que es instrumental mientras que hace una foto de la actualidad en sus letras. Cerrarán la noche Notodoesindie Djset, Supersonidos DJ y Kate Donovan.

Es Gremi Sounds continuará el viernes 1 de noviembre con Fyahbwoy, la voz del reggae en España, que regresa con su álbum autoeditado Fyah. También actuarán Los Punsetes, que vuelven a la carga con su sexto álbum y el primero auto producido: Aniquilación; y el nuevo proyecto de Juanito Makandé, Mangata, que cuenta con la participación del percusionista Benji Habichuela, maestro en el recién estrenado centro de formación musical de Es Gremi.

También sonará el directo la cantautora chilena Soledad Vélez, cuyo cuarto álbum, Nuevas épocas, ha sido calificado en los medios como uno de los mejores discos del pasado año; y Las Odio, cuarteto femenino ha vuelto a irrumpir este año en la escena musical con su último disco Autoficción, que lanzó el pasado mes de marzo.

El segundo día de celebración contará también, como no podía ser de otra manera, con participación de bandas locales. Y será un buen momento para la presentación en público del nuevo grupo Sofía Capital, formada por integrantes de Izal, L.A y Dead Man Alive. También está confirmada la presencia del dúo de rock minimalista, Yoko Factor. La fiesta terminará con las sesiones de Alberto 24h y The Prussians Djset.

Las entradas anticipadas están a la venta en Es Gremi y en su página web, www.esgremi.com, en discos Oh! Baba de Inca y Baba Manacor, y en La Familia. El precio de la entrada del jueves es de 10 euros + 1 Estrella Damm; la del viernes, 15 euros + 1 Estrella Damm; y el abono de los dos días 20€ + 2 Estrellas Damm.

16 años de música

Es Gremi es un espacio de referencia en la música en Mallorca. Nacido hace 16 años como Assaig, con una sala, un café concierto - que ahora programa actuaciones diarias - y una oferta de locales de ensayo entonces indispensable en Palma; el centro musical ha sumado dos nuevas salas y recientemente su propio centro de formación musical, que reúne una escuela de músicos, una escuela de Dj y una escuela de iluminación y sonido. A lo largo de estos años, por sus escenarios han pasado los mejores grupos de todos los estilos, y sus locales de ensayo congregan una comunidad de más de 500 músicos. Además, una media de alrededor de 5.000 personas por semana asiste a las fiestas y conciertos que Es Gremi alberga.