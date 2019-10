Terror, fantástico, acción y ciencia ficción: 10 películas destacadas en el Festival de Sitges

En el programa de ‘Hora Cine’ te contamos noticias y estrenos sobre cine y series. Enric Elosúa y Urko Urbieta te cuentan lo que les ha gustado y lo que no de lo que han visto recientemente. Además te traen la taquilla y los estrenos más destacados en cine y series. (Puedes suscribirte al canal en este enlace).

En el tema central del programa abordan el pasado Festival de Sitges comentando las películas más interesantes del certamen.

A la cabeza se encuentra El Hoyo, la gran ganadora del festival. Una interesante distopía que ha sorprendido a todo aquel que la ha visto.

Le sigue Adoration (premio especial del jurado), que nos cuenta la historia de Paul, un muchacho que vive con su madre en una institución en la cual ella trabaja como enfermera. Entoces conoce a una chica y decide huir con ella. El premio a la mejor dirección ha sido para Bacurau, un pueblo que está siendo borrado del mapa.



Daniel isn't real obtuvo el premio al mejor actor (Miles Robins) y Vivarium al de mejor actriz (Imogen Poots), en la que una pareja queda atrapada en un singular laberinto.



Judy&Punch logró el galardón al mejor guión (Mirrah Foulkes) y Ride your wave a la mejor película de animación. The Gangster, the Cop, the Devil, un trepidante film de acción que obtuvo el premio a mejor película asiática.



Tam bien han destacado el thriller psicológico After Midmight y Color out of space inspirada en uno de los relatos más emblemáticos de Lovecraft, con Nicolas Cage y Richard Stanley.

Estrenos de este viernes

La tercera semana de octubre viene marcada por dos esperados estrenos cinematográficos, las secuelas de 'Bienvenidos a Zombieland' y la de 'Maléfica', la villana más famosa de los clásicos de Disney que interpreta Angelina Jolie. El thriller español 'El asesino de los caprichos' y el drama 'Comportarse como adultos' llegarán también este viernes a las pantallas de los cines españoles.

Diez años después de que 'Bienvenidos a Zombieland' se convirtiera en un gran éxito y un clásico de culto, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin y Emma Stone se vuelven a unir al director Ruben Fleischer y los guionistas originales Rhett Reese y Paul Wernick en 'Zombieland: Mata y remata'.

En la secuela, los cuatro cazadores deben luchar contra nuevos tipos de zombis, que han evolucionado desde la primera película, y nuevos supervivientes humanos. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Zoey Deutch y Luke Wilson dan vida a los protagonistas de la cinta.

'Maléfica: Maestra del mal' es la secuela de la exitosa película de Disney que se estrenó en 2014 y que dirige en esta ocasión Joachim Ronning con Angelina Jolie y Elle Fanning en un reparto que completan Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Juno Temple, Sam Riley, Harris Dickinson, Robert Lindsay e Imelda Staunton. La nueva entrega de Maléfica sigue explorando la compleja relación entre el hada con cuernos y la que pronto será coronada Reina, cómo establecen nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger las tierras y a las criaturas mágicas que residen en ellas.

Producida y dirigida por Gerardo Herrero y protagonizada por Maribel Verdú, Aura Garrido y Roberto Álamo, se estrena este viernes 'El asesino de los caprichos', un thriller en el que las inspectoras Carmen Cobos y Eva González iniciarán la investigación en un entorno elitista en el que el tráfico de obras de arte es habitual. Tendrán que descubrir a un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los Caprichos de Goya.

'Comportarse como adultos' está dirigida por el cineasta Costa-Gavras, que también escribe el guión de este filme que adapta el libro del exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis 'Adults in the Room: My Battle With Europe's Deep Establishment'. En la cinta el que se narran la sucesión de reuniones del Eurogrupo en plena crisis por la deuda griega. La crónica de la eurocrisis está contada en primera persona por uno de sus protagonista.

La cinta 'Retrato de una mujer en llamas' se remonta a la Bretaña francesa de 1770 en la que Marianne es una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y no acepta su destino como mujer casada. Su negativa a posar para la pintora hace a ésta a hacerse pasar por dama de compañía, para así observarla de día y pintarla de noche. Su relación se vuelve más intensa a medida que comparten juntas los últimos momentos de libertad antes de la boda.

Para el público infantil se estrena también 'Harvie y el museo mágico' que protagoniza un niño de 10 años muy inteligente, aunque demasiado entusiasta y con un único objetivo de superar el último e imposible nivel de su videojuego favorito. Cuando consiga llegar al Salón de la Fama de los jugadores, sus compañeros de colegio tendrán que respetarlo e incluso su despistado padre estará orgulloso de él.