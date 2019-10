Shailene Woodley rueda en Formentor

Aquellos que este lunes quisieron acceder a Formentor se encontraron con importantes retenciones en la carretera. El motivo no era ningún evento deportivo ni otro evento parecido, sino el rodaje de una película: The Last Letter From Your Lover. La ya emblemática y sinuosa carretera se convirtió ayer en escenario de la grabación del filme, que terminará hoy mismo.

La cinta está dirigida por la cineasta y actriz norteamericana Augustine Frizzell –Euphoria y Never Goin’ Back– y está protagonizada por Shailene Woodley (Big Little Lies, Divergente y A la deriva) y Felicity Jones (nominada al Oscar como mejor actriz por La teoría del todo).

Woodley se dejó ver durante la jornada de este lunes en Formentor, pero no su compañera Felicity Jones. La coprotagonista de la popular serie de HBO rodó algunas escenas en un vehículo Mercedes, modelo de los 60, donde se sitúa parte de la trama del filme. Además, Woodley estaba acompañada del actor Joe Alwyn (La favorita), pareja de la cantante Taylor Swift.

Varios vehículos de la empresa de servicios cinematográficos Palma Pictures custodiaban el set de rodaje, mientras que algunos miembros del equipo de grabación se aseguraban de que ningún vehículo aparcara en la carretera, así como que nadie tomara fotografías. De hecho, para evitar que los periodistas de este periódico le tomaran ninguna imagen, Woodley se tapó el rostro con sus manos.

El filme está basado en el bestseller de Jojo Meyes, autora de Yo antes de ti, y que el sello Suma de Letras, de Penguin Random House, publicó el pasado mes de abril bajo el título en castellano de La última carta de amor. En la trama, Woodley encarna a Jennifer Stirling, que en 1960 se despierta en un hospital de Londres debido a un accidente de coche. No recuerda nada, ni siquiera su nombre, hasta que regresa a casa y por azar encuentra una carta escondida. Así comienza a recordar al amante por el que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Por su parte, ya en 2003, Felicity Jones se pone en la piel de Ellie, una periodista de Londres que descubre una carta escrita cuarenta años antes en la que un hombre le pide a su amante que abandone a su marido.

Tras otra jornada de rodaje por la zona de Pollença, éste se trasladará a Reino Unido.