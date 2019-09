El gigante francés FNAC abrirá una tienda en Palma a finales de año

Llevaba meses, incluso años, siendo un rumor entre libreros y tiendas de música pero ahora los peores temores se ha confirmado. La empresa francesa FNAC, filial de Groupe Fnac Darty y especializada en la venta de artículos electrónicos, libros, música y vídeo, desembarca estas Navidades en Ciutat y abrirá su primer establecimiento en la Isla en la calle Sant Miquel, haciendo esquina con Reina Esclaramunda. En los bajos del edificio de la Mutua General de Seguros ahora mismo se están llevando a cabo las obras para la apertura de este nuevo establecimiento.

Fuentes de la Regiduría de Urbanisme del Ajuntament de Palma han confirmado a Ultima Hora que «FNAC ha solicitado la licencia de obras de instalación y de obras y está en tramitación». Por su parte, desde la multinacional dan a entender que la apertura es un hecho y fuentes de la constructora ya han señalado que tienen que entregar la obra a FNAC entre noviembre y diciembre. De esta manera, la apertura se movería entre finales de año o inicios de 2020.

Estos nuevos grandes almacenes se acomodan en una zona ‘caliente’ para las librerías: frente a Gotham Comics y la librería San Pablo. Muy cerca, en la zona de los Geranios, se encuentra Embat y la recién aterrizada en el barrio Llibres Ramon Llull. En las inmediaciones de la Plaça d’Espanya se halla además Agapea. Y en la zona colindante a Blanquerna, donde se encuentran Rata Corner –que abrió sus puertas en el nuevo local el pasado 12 de septiembre–, la librería infantil Baobab y Metrópolis.

Pese a que gran parte de las ventas de FNAC se centra ahora en la tecnología, también cuentan con un importante stock de libros, música y merchandising, un mercado que puede hacer daño a un buen número de pequeños comercios independientes de la ciudad.

La llegada del gigante francés preocupa al sector, que lleva meses escuchando este rumor, aunque parece que es ahora cuando se confirman sus peores vaticinios. «Es otra invasión de cadenas internacionales y supone un retroceso del comercio autóctono. Los primeros afectados serán los pequeños comercios de electrodomésticos, pero también se verán afectadas las librerías generalistas que se centren en bestsellers, diseño o cómic», señala Francesc Sanchís, propietario de Embat y Quars.

Por su parte, Maria Barceló, de Llibreria Lluna y presidenta del Gremi de Llibreters, advierte que «si viene FNAC en Palma será un desastre. Están tirando abajo todos los pequeños comercios de Palma. Cuando abrió Agapea ya nos hizo daño, pero el rey de los males es Amazon. Estos grandes almacenes en realidad lo que promueven es el empleo precario, no están creando empleo». Miquel Ferrer, de Rata Corner, apunta que «es una franquicia más en el centro y esperamos que ciudadanos y lectores apoyen a las pequeñas librerías independientes».

Sergio González, de Literanta, apuesta por la diferenciación con actividades. «No se puede despachar solo libros: las librerías tienen que ser promotores culturales. Con FNAC puede haber cierres». José Luis Martínez, de Babel cree que «no será competencia para nosotros, sino para las grandes cadenas».

También la música podría verse sacudida por la llegada de FNAC. Miquel Àngel Sancho, de Espai Xocolat y creador del sello discográfico Blau, reconoce que «hace unos tres o cuatro meses me dijeron que no contemplaban venir a Palma». Sancho señala que «la oferta musical de FNAC en los últimos años es decepcionante; si vienen a Palma creo que se centrarán más en los libros y la electrónica; la música seguirá ocupando un rinconcito. En este sentido, no me da demasiado miedo, la verdad», agrega.