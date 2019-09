La Nit de l'Art 2019 calienta motores en Palma

La Nit de l'Art 2019 calienta motores y, aunque el sábado es su día más popular, las actividades y actos arrancan este jueves. Sin duda, su estampa más conocida es la de una Palma repleta, con hasta 30.000 personas, que buscan las nuevas propuestas de las galerías y el arte moderno de la ciudad. El galerista Frederic Pinya, reclamó que «Art Palma pueda tener voz y una presencia institucional» y advirtió que «el arte contemporáneo es apto para todos los públicos».

El presidente de Art Palma relató la agenda de estos tres días consagrados al arte moderno. El jueves se celebrará los Talks, bajo el título Sobre el futuro de las prácticas artísticas y curatoriales en África. CaixaFòrum acogerá esta conferencia con la presencia de Osei Bonsu, Hansi Momodu, Marie Hélène Pereira, Paula Nascimento y moderada por Elvira Dyangani. El viernes se celebrará el ARCO Gallery Walks, un tour profesional por las galerías de Art Palma Contemporani. Se trata de una actividad gratuita organizada con la colaboración de la Fundación ARCO, que por primera vez colabora con la Nit de l'Art 2019.

El sábado por la mañana se celebrará la actividad Cine d'Arts, con la proyección de la película Terres Barceló, en CaixaFòrum. Por la tarde habrá otro nuevo tour profesional por las galerías de Art Palma. Será a las 19.00 horas cuando se lleve a cabo la inauguración oficial de todos los espacios culturales públicos y privados que participan en la Nit de l'Art.

El Casal Solleric acogerá la exposición de artistas chinos y mallorquines Hibridacions, mientras que Veru Iché presenta Enfleurage. Bell Fullana hará lo propio con Club Misèria, que se trasladará a Can Balaguer el sábado a partir de las 20.30 horas, para llevar a cabo The closing Party. Es Baluard inaugurará On rau la realidad? y en La Misericòrdia se llevará a cabo una exposición colectiva de tres galerías de la Part Forana: Spai B2 de Sóller, Galería Dionís Bennàssar de Pollença y Galería Marimón de Can Picafort.