Estudi Zero baraja retomar su gira por Colombia al no poder volver a Palma

«Hemos intentado, ante lo que ha sucedido, que Iberia nos cambiase los billetes de regreso a España, pero el coste que nos piden es muy elevado y seguramente no será posible». Son palabras de Pepa Ramon, miembro de Estudi Zero Teatro, sobre la imposibilidad de regresar a la Isla tras el repentino fallecimiento de uno de sus componentes, Joan Pere Zuazaga, hace este viernes una semana, después de la primera función de una gira por Perú y Colombia que la agrupación estaba realizando y que se canceló.

Ante esta situación, la compañía se plantea remotar su gira por Colombia y volver a Mallorca tal y como estaba previsto, el 8 de septiembre. «Estamos a la espera de diferentes gestiones que se están haciendo. Si no se consigue adelantar el vuelo, mantendremos el regreso que estaba programado», agregó Ramon.

Precisamente, este jueves a primera hora, desde Estudi Zero Teatre pidieron ayuda a Iberia para adelantar su vuelto de regreso a Palma con un post en redes sociales: «Hola Iberia, necesitamos vuestra ayuda. La compañía teatral Estudi Zero acaba de sufrir la muerte inesperada de uno de sus integrantes mientras se encontraban de gira en Perú y Colombia. No hay forma de conseguir adelantar su vuelo al 30/08 a pesar de que hay plazas disponibles para realizar el trayecto Lima-Madrid y se ven obligados a permanecer en la zona hasta la fecha prevista de retorno, dentro de diez días, a pesar de que la gira ha sido cancelada por motivos obvios».

El post continuaba así: «Por favor, ¿nos ayudáis a conseguir que regresen a España junto a los restos de su compañero a la mayor rapidez? Todos sus familiares y amigos esperamos ansiosos su regreso para recibirlos y rendir un merecido homenaje al actor Joan Pere Zuazaga, tras más de 30 años de trayectoria. ¡Gracias por vuestra colaboración!».

Horas más tarde, Iberia respondió a este llamamiento y pidieron a Estudi Zero que les facilitasen en privado los datos de las reservas para intentar cambiar los billetes, aunque, según la compañía, finalmente no ha sido posible realizar el cambio.