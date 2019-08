El Gremi busca una nueva sede para la 30 Setmana del Llibre en Català

El Parc de ses Estacions no parece del agrado de algunos libreros de Mallorca y la Setmana del Llibre en Català está buscando una nueva ubicación para este evento literario. Entre las posibles sedes, la favorita de los libreros es el Aljub de Es Baluard, y así lo informaron a Cort y al museo, aunque no se descartan otras como el casal Can Balaguer. El gremio ya está preparando la que será la 30 edición del evento, que se celebrará del 14 al 17 de noviembre.

En 2018, la Setmana se celebró en unas carpas en el Parc de ses Estacions. Sin embargo, el alto coste del montaje de las instalaciones podría ser uno de los motivos por los que se ha decidido buscar una nueva ubicación.

«Se nos iba todo el dinero en las casetas», señalan fuentes del Gremi, organizador de esta cita. Con el ahorro que supondría una posible mudanza «podríamos potenciar más actividades, traer gente de fuera y organizar conferencias con contenido. No serían solo presentaciones de libros. Vamos a tener más presupuesto».

En años anteriores se había organizado, además de en ses Estancions, en la Misericòrdia. Aunque se ha intentado trasladar a la Capella, problemas de agenda han impedido que el espacio esté disponible.

Las librerías participantes en esta edición serán Llibres Ramon Llull, Literanta, Quart Creixent, Es Raconet, Drac Magic, Abacus, Embat, Rata Corner y Jaume de Montsó.