Jon Bon Jovi llega a Palma a bordo del crucero temático ‘Runaway to Paradise’

Mallorca no era este martes la postal que cualquier persona se imagina cuando está a punto de viajar a la Isla. Aún así, la gota fría no impidió que Jon Bon Jovi, el carismático líder de la legendaria banda Bon Jovi, atracara en Palma a bordo del crucero temático Runaway to Paradise, que aloja el Norwegian Pearl, con una travesía entre Barcelona y Palma. No apto para todos los bolsillos –el billete más barato costaba cerca de 2.000 euros–. El crucero permanecerá en aguas baleares hasta este jueves, cuando, el caer la noche, emprenda su regreso a la Ciudad Condal para concluir su periplo.

Más de 2.000 seguidores del rockero disfrutan estos días en alta mar de la música de Jon Bon Jovi y todo lo que tiene que ver con su figura artística, con actividades que van desde charlas del cantante con sus fans o fotografiarse con su ídolo, así como proyecciones en torno a la figura de este veterano músico.

Este martes, el Norwegian Pearl ha atracado en el Muelle Paraires alrededor de las 15.00 horas, permaneciendo allí una hora para una parada técnica, y tras abandonar la estación marítima, regresará en torno a las 21.00 horas con el mismo propósito técnico.

Precisamente, este martes tuvieron lugar algunas de las actividades más esperadas, a falta del concierto principal de Jon Bon Jovi junto a The Kings of Suburbia. Así, entre las dos paradas en el Puerto de Palma, el turno de preguntas y respuestas con el cantante, en formato de storyteller, así como el momento de inmortalizarse junto al cantante.

Este miércoles será el día en el que los pasajeros de la experiencia Runaway to Paradise en el Norweagian Pearl puedan desembarcar y conocer Palma entre las 8.30 y las 17.30 horas, y no sería de extrañar que Jon Bon Jovi decidiera tomar el ejemplo y salir a pasear por Palma.

Más tarde, una vez que el Norwegian Pearl se haya alejado de la costa mallorquina, el veterano rockero ofrecerá un concierto en alta mar que, seguramente, hará las delicias de su admiradores más entusiastas.