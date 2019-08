Hallado muerto el actor australiano Ben Unwin

El actor australiano Ben Unwin, protagonista de la exitosa serie Home and Away, ha fallecido a los 41 años, según ha confirmado la policía de Nueva Gales del Sur (Australia). Su cuerpo fue hallado el pasado 14 de agosto, justo un día antes de que cumpliera 42 años.

Se desconoce la causa exacta de su muerte, aunque la policía no ha encontrado indicios de violencia. Unwin saltó a la fama en Australia por interpretar a Jesse MacGregor en Home and Away durante varias temporadas, entre 1996 y 2000, y entre 2002 y 2005.

El intérprete fue nominado a nuevo talento popular en los Logie Awards en 1997 y a mejor actor y hombre más sexy en los Inside Soap Awards en 1999. En los últimos años había retomado su carrera como abogado en Newcastle.

La noticia de su muerte ha impactado a todo el equipo de Home and Away. «El trabajo de Ben en el papel de Jesse McGregor es recordado por todos con mucho cariño», ha señalado un portavoz de Channel Seven.