Seis patios de Palma acogerán las obras de Insòlit

Seis patios del centro histórico de Palma acogerán las seis obras arquitectónicas itinerantes, seleccionadas para la cuarta edición del Festival de Intervenciones Efímeras, Insòlit 2019, que se celebra en la capital balear entre este miércoles y el próximo sábado 13 de julio.

Un jurado de expertos internacionales ha seleccionado las cinco mejores obras entre los 76 proyectos presentados desde diferentes países europeos. No obstante, se expondrá también una sexta obra, cuyo autor es un alumno de la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB), según han explicado los organizadores del evento en rueda de prensa durante la presentación del festival.

Estas obras podrán visitarse desde este miércoles hasta el sábado, entre las 11.00 y las 20.00 horas. Los patios que albergan esta exposición son Can Balaguer, Can Oms, Can Bordils, Estudi General Lul·lià, Cal Comte de la Cova y Cal Marquès de la torre.

El certamen consiste en la muestra de seis instalaciones efímeras, con diseños poco convencionales, que contrastan con el contexto histórico y tradicional de los patios del centro de Palma.

Ciclo de conferencias y rutas guiadas por Palma

Además, el festival cuenta con un ciclo de conferencias en torno al patrimonio arquitectónico de Palma, la cultura y la creatividad, en el que participarán personalidades de distinto ámbito, desde una diseñadora de moda, una pareja de bailarinas, una ilustradora o un arquitecto.

Por otra parte, esta edición contará con cuatro rutas guiadas por los diferentes patios de Palma, a cargo del historiador Gaspar Valero, y se ha programado una edición de talleres creativos infantiles, que tendrá lugar el próximo sábado a las 18.00 horas en el Jardín de la Misericordia.

El regidor de Cultura del Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha asegurado que el Festival Insòlit se ha convertido en un acto emblemático para la cultura de Palma. Del mismo modo, ha remarcado que el objetivo del Consistorio es alcanzar durante todo el año, la excelencia cultural con proyectos como este.

El acto ha contado también con la intervención del vicepresidente primero y conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca en funciones, Francesc Miralles, quien ha asegurado que no se le ocurría un acto mejor para realizar en su última intervención pública como conseller insular.