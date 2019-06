¿Qué hacer en Mallorca este fin de semana?

Con la llegada del verano a la vuelta de la esquina continúan las ofertas de ocio para disfrutar de Mallorca. Desde ultimahora.es hacemos una selección de las propuestas más interesantes para disfrutar de este fin de semana. En el vídeo te contamos todo lo que encontrarás en la Fira del Albercoc de Porreres, aquí encontrarás muchas otras opciones:

■ Concierto de Taburete. Amigos de la infancia, unidos nuevamente por la casualidad y gracias a la música, ya que todos se conocían tras haber ido juntos al mismo colegio, pero la vida, años después los volvió a juntar en su pasión por la música, se reunieron y decidieron crear lo que hoy en día es Taburete. Esta formación, que ofrecerá un concierto este viernes a las 22 horas en Son Fusteret, está compuesta por Willy Bárcenas, Antón Carreño, Manuel Evia, Guillermo Gracia y Antonio de la Fuente.

■ El garriguer d’Infern. Es uno de los relatos más punzantes y sobrecogedores del escritor Salvador Galmés (1876-1951), que terminó en 1925. Ahora, casi 100 años después, Pau Quina ha hecho y dirige la versión dramática, que presenta en el Auditòrium Sa Màniga en un montaje que ofrece a los espectadores el mundo rural y misterioso de este texto fundamental de la literatura. El viernes a las 21.00 horas.

■ Urtain en La Movida. Esuna de las mejores bandas de rock’n’roll cantado en castellano de Mallorca y, este viernes, regresa a La Movida. Julio Molina (voz y guitarra; líder y compositor); Gabi Marcos (batería); Iván Albons (guitarra); Toni Trobat (bajo) y Pep Aguiló (teclados) ofrecerán un repaso por sus canciones.

■ Presentación de un libro. El poemario de Irene Forteza, Primavera, verano, otoño, invierno, se presentará en la Librería Rata Corner con la presencia de la propia autora y de Máximo Fernández, Blanca BM y Rosa Maria Alberdi.

■ Summer Pie Festival. Este festival se celebra los días 14 y 15 de junio en Es Baluard con un cartel que combina músicos de la escena local con los grupos internacionales de folk-rock y raíz americana. El viernes actuarán Juanjo Monserrat (Mallorca), Felix Holt & The Radicals(UK), Together (Mallorca) y Romantica (USA). El sábado será el turno de Fame & The Flames (Mallorca), Odd Years (Canadà), Roller Disco Combo (Barcelona) y Bennett Wilson Poole (UK).

■ Concierto de Paula Ríos. La pianista alicantina Paula Ríos Vazquez ofrecerá este sábado un concierto en la Cartuja de Valldemossa con motivo de la XII edición del Festival Internacional de música clásica Pianino 2019. El concierto, donde presentará su nuevo CD Cantar con los dedos, estará dividido en dos partes. En la primera representará piezas de F. Chopin, V. Bellini y F. W. Kalkbrenner. La segunda parte contará con la interpretación de diversas piezas tanto de F. Chopin, como de V. Bellini y S. Thalberg.

■ Tributo a AC/DC. The Billy Young Band (AC/DC Tribute) es la auténtica reencarnación balear de los australianos AC/DC que este año celebra su primera década en la carretera. El concierto en La Movida de este sábado será un espectáculo de puro rock and roll desplegado por los mallorquines.

■ Espectáculo de danza El Quijote. Con la música en directo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el bailarín, coreógrafo y director de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martínez, firma este espectacular Don Quijote en tres actos en lo que supuso la primera coreografía de un ballet clásico completo que incorporó en 25 años la CND.