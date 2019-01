Teatro, música y ocio familiar para este fin de semana en Mallorca

Pasada la resaca de Sant Antoni y Sant Sebastià, este fin de semana en Mallorca viene cargado de propuestas de ocio para disfrutar de estos días. Además de la recomendación teatral del vídeo, aquí te proponemos otras opciones de teatro, música, ocio familiar y los estrenos de cartelera.

■ Facu Díaz y Miguel Maldonado y su late night de humor No te metas en política. Trui Teatre será escenario de este nuevo espectáculo, en el que lo jóvenes cómicos repasaran tanto los acontecimientos más destacados del panorama político como el trato que reciben por parte de los medios de comunicación. Viernes, a las 21 horas.

■ Concierto tributo a Queen. Una de las bandas de rock más potentes de la historia y todos sus éxitos vuelven de nuevo a los escenarios con este concierto tributo que acoge el Auditórium de Palma. Temas como We Are the Champions, I Want to Break Free, We Will Rock You o Bohemian Rhapsody sonarán este viernes en Palma. Viernes, a las 21 horas.

■ Vermut literario y recital Amors sense casa. Rata Corner acoge un nuevo vermut literario, en esta ocasión titulado Amors sense casa. Poesia LGTQ catalana. El evento lo presenta Sebastià Portell Clar y recitarán los poetas Sebastià Alzamora y Biel Mesquida. Sábado, a las 12 horas.

■ La gira de presentación del disco Stereo de Gemeliers. Los hermanos presentan su último álbum, en una pequeña gira de seis conciertos con un diseño especial, actuaciones preparadas para recintos, como Trui Teatre, que permitan a Jesús y Daniel Oviedo estar más cerca de su público.

■ Las increíbles hazañas de Los Monjes Shaolin. Desde el templo de Shaolin en Henan, China, llegan al Auditórium de Palma Los Monjes Shaolin, acompañados de compañía Kaifeng Acrobat de la antigua capital de Kaifeng. Su espectáculo se compone de increíbles hazañas de fuerza sobrehumana, incluyendo el equilibrio en dos dedos, romper el bastón con la garganta, volar la aguja a través del cristal. Viernes a las 20 horas y sábado a las 19 horas.

■ La adaptación musical de Caperucita roja. Esta producción de Mallorca So llega al Auditòrium Sa Màniga de la mano de Rafel Brunet, que reconvierte la historia de Caperucita Roja en una comedia musical donde también tienen cabida elementos de otros cuentos populares y rondallas mallorquinas. Se trata de una versión innovadora que parte de la de Charles Perrault y los Hermanos Grimm. Sábado, a las 18 horas.

■ Concierto tributo a Alejandro Sanz. Fran Valenzuela protagoniza el concierto tributo a Alejandro Sanz en La Movida, una actuación que recorre en el escenario de Palma toda la discografía de un artista de influencias muy diversas, con temas como Amiga mía, Cuando nadie me ve, La fuerza del corazón, Aquello que me diste o Quisiera ser, entre otros. Viernes, a las 22 horas. Vienres, a las 22 horas.

■ Estrenos de cartelera. Robert Redford dice adiós a su carrera como actor con The old man and the gun, mientras que el heredero de Rocky Balboa, Adonis Creed, vuelve a subir al ring en Creed 2 en una cartelera que también ofrece lo último de Lars von Trier y del director de la oscarizada Moonlight, Barry Jenkins.