Celtas Cortos mezclará en Palma su ‘Energía positiva’ con «canciones viejas»

Treinta años en la brecha, que se dice pronto. El folk tabernario de Celtas Cortos ha resistido el embate del tiempo y las modas pasajeras y, a día de hoy, siguen emocionando canciones como 20 de Abril, esa carta abierta a la nostalgia en la que buscaban razones para entender la velocidad de los días. El conjunto pucelano encabezará el próximo 19 de enero la Revetla de Sant Sebastià con un concierto desde el escenario de la Plaça d’Espanya.

Cuéntame un cuento, Tranquilo majete, Retales de una vida, Haz turismo, No nos podrán parar... La lista de éxitos de Celtas Cortos es larga, pero no ha aumentado en los últimos años. Un dato que nos les inquieta, pese a que parten con el mismo hándicap que muchas bandas coetáneas: sus nuevas canciones no generan tanta expectación como sus clásicos. Es ley de vida. La del artista maduro. «Cuando subimos al escenario somos conscientes de que la mitad del concierto serán canciones viejas. No tenemos ningún problema, estamos orgullosos de tener un pasado repleto de himnos», sostiene Goyo Yebes, miembro fundador de este grupo empeñado en desafiar al destino.

Inquietos

Y es que el grupo que actuará en la Plaça d’Espanaya, pese a saber que difícilmente publicarán otro pelotazo, «seguimos siendo unos artistas inquietos, que sienten la necesidad de renovar cada dos años su repertorio». Así que de momento se dedican a lo que mejor saben, explotarse a sí mismos y «salir al escenario para regalar al público lo que quiere escuchar».Su directo sigue gozando de buena salud, «nunca hemos dejado de tocar y mucha gente se sorprende de la vitalidad que aún tenemos».

Por otra parte, que Celtas Cortos sea una banda consagrada a la fusión les ayuda a mantener un target de público intergeneracional. «Nos metemos en todo tipo de fregaos, y eso atrae a todo tipo de públicos, la atemporalidad de las letras también rema en nuestro favor». Ya ven, con un directo bien engrasado como el que destilarán en las fiestas de Sant Sebastià y un puñado de temas infalibles, los pucelanos no necesitan mucho más para seguir procurando grandes momentos de epifanía.

Energía positiva es el último trabajo de la banda. Publicado a finales de 2018, su gestación «se prolongó durante dos años. Jesús (Cifuentes) se encargó de la letra y la base de las canciones, luego Alberto (García) y yo arreglamos los temas para que tengan el sonido característico de Celtas Cortos». Llegados a este punto, Yebes aprovecha para felicitar al vocalista, Jesús Cifuentes, que en su opinión «ha estado muy inspirado, hacía tiempo que no escribía letras tan buenas». Y aunque su nuevo material perfila temas «críticos y solidarios» destila «energía positiva, de ahí el nombre del disco». Aunque este trabajo no ha devuelto a Celtas Cortos a la cima de la popularidad -«hoy en día cuesta tener repercusión mediática»-, está teniendo «mucha repercusión en las redes», concluye.