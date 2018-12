Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados en los Globos de Oro

Penélope Cruz fue nominada este jueves al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto de una Serie de Televisión por su papel en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, y Antonio Banderas optará al premio a Mejor Actor de Miniserie por Genius: Picasso. En esta categoría, uno de los oponentes de Banderas será el actor hispano-alemán Daniel Brühl, por El alienista.

Se trata de la cuarta nominación de la actriz madrileña a los Globos de Oro, que se entregarán el 6 de enero. Ya optó al premio en 2007 como protagonista de un drama por su papel en Volver y como secundaria en 2009 por Vicky Cristina Barcelona y al año siguiente por Nine. Para Banderas es igualmente su cuarta nominación tras las que consiguió como actor de película de comedia o musical por Evita (1996), misma categoría en la que repitió por La máscara del zorro (1998), mientras que por And Starring Pancho Villa as Himself (2003) optó como actor en una miniserie.

Las competidoras de Penélope Cruz por el Globo de Oro son Alex Borstein, nominada por La maravillosa Sra. Maisel; Patricia Clarkson, por Heridas abiertas; Thandie Newton, por Westworld, e Yvonne Strahovski, por El cuento de la criada. Y Banderas se enfrenta a Brühl, Darren Criss, por American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace; Benedict Cumberbatch, por Patrick Melrose, y Hugh Grant, por A Very English Scandal.

Cine

En el apartado de cine, El vicio del poder, dirigida y escrita por Adam McKay, parte como la gran favorita en la 76 edición de los Globos de Oro gracias a sus seis nominaciones, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La favorita, Green Book y Ha nacido una estrella lograron cinco candidaturas cada una, mientras que Infiltrado en el KKKlan y El regreso de Mary Poppins obtuvieron cuatro. Ha nacido una estrella, Black Panther, Infiltrado en el KKKlan, El blues de Beale Street y Bohemian Rhapsody se disputarán el premio a la Mejor Película de Drama, mientras que Green Book, El regreso de Mary Poppins, La favorita, Crazy Rich Asians y El vicio del poder competirán por el galardón al mejor film de Comedia o Musical.

En el apartado de Mejor Actriz de Drama optan Glenn Close, Lady Gaga, Nicole Kidman, Melissa McCarthy y Rosamund Pike, y entre los hombres, los nominados son Bradley Cooper, Willem Dafoe, Lucas Hedges, Rami Malek y John David Washington. Y en comedia, Emily Blunt, Olivia Colman, Elsie Fisher, Charlize Theron y Constance Wu se disputarán el Globo de Oro a Mejor Actriz y Viggo Mortensen, Lin-Manuel Miranda, Christian Bale, Robert Redford y John C. Reilly, el de Mejor Actor.

El mexicano Alfonso Cuarón triunfó con la nominación de la cinta Roma como Mejor Película Extranjera.