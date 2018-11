Fallece el director de cine Bernardo Bertolucci

El director de cine Bernardo Bertolucci ha fallecido a los 77 años de edad. El cineasta fue una de las figuras más relevantes del cine italiano y prueba de ello son títulos tan imporantes en la historia de la cinematografía del siglo XX como fue Last tango in Paris, Novecento o The Last Emperor.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta despertó grandes debates y mucha controversia. Fue galardonado en 2007 con el León de Oro al logro de toda una vida en el Venecia y recibió el mismo reconocimiento en 2011 con la Palme d'Or honoraria en el Festival de Cine de Cannes.

Bertolucci también fue Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y Medalla de Oro para el meritorio de la cultura y el arte.