El Ayuntamiento de València ha iniciado este viernes la tramitación para aprobar y poner en marcha la ordenanza municipal que regulará los apartamentos turísticos y los usos hoteleros en la capital valenciana, una norma que «busca proteger al vecino» y controlar «con orden, rigor, visión de futuro y orientación clara el modelo» de ciudad que defiende el ejecutivo de la ciudad que preside María José Catalá (PP) y forman PP y Vox.

Así lo ha indicado el edil de Urbanismo, Juan Giner (PP), en la rueda de prensa ofrecida para dar a conocer el documento, que empieza a andar tras haberse aprobado esta jornada su borrador en la Junta de Gobierno Local. «Será probablemente de las más restrictivas en alojamientos turísticos de las ciudades de España», ha asegurado el concejal, que ha indicado que se han establecido «cinco candados» como «anillos de protección o mecanismos de control» para autorizar los citados alojamientos.

Giner ha expuesto, como avanzó este jueves la primera edil, que se persigue que en los barrios de la ciudad el 98% de los inmuebles sea de uso residencial y comercial y que solo el 2% de las viviendas puedan destinarse a apartamentos turísticos. «Lo que queremos es que Valencia sea para los valencianos. Que sea la mejor ciudad para vivir, para visitar, para invertir pero, sobre todo y en primer lugar, que sea para los valencianos», ha apuntado. Así, ha afirmado que se pone «por delante a los vecinos y su derecho a vivir tranquilos».

«La norma que hoy presentamos busca proteger al vecino, priorizar el uso residencial, el uso de viviendas y también el comercio de proximidad apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad», ha expuesto el responsable municipal, que ha añadido que esta regulación «cierra y limita las puertas a los apartamentos turísticos y protege a los vecinos» a través de los cinco «candados» que se han fijado y en favor de un modelo sostenible.

La nueva regulación llega después de que el pasado mes de mayo el Ayuntamiento aprobara la moratoria que suspende la tramitación de licencias de apartamentos turísticos mientras se desarrollaba por parte de «diferentes delegaciones y departamentos» del consistorio «el proceso de estudio y análisis» para la regulación de estos alojamientos y del uso hotelero, ha recordado Giner.

El titular de Urbanismo ha detallado que con el acuerdo adoptado este viernes en la Junta de Gobierno Local «se inicia la fase de evaluación ambiental estratégica» del texto, «que incorporará consultas a las asociaciones de vecinos, al sector afectado y a los grupos políticos» del consistorio y ha explicado que una vez superada «se podrá llevar al pleno la normativa para que sea expuesta después al público general» y pueda recibir «las sugerencias y alegaciones pertinentes» antes de volver a la sesión plenaria, «junto con los informes sectoriales preceptivos, para su aprobación definitiva» como ordenanza.

"excluyentes"

Respecto a los «cinco candados», Juan Giner ha manifestado que «son excluyentes», es decir, que si no se supera uno no se llega al siguiente y el proceso de actividad se para. «Si no pasas el primero, ya se ha acabado. Si pasas el primero, vas al segundo y si no lo pasas, se ha acabado. Y si pasas todos, se reduce la vivienda turística al 2% con todos los elementos correctores para que no moleste», ha expuesto.

El primero de ellos, «con el fin de proteger a los vecinos y mantener una implantación equilibrada entre los barrios», prohibirá que el número de plazas turísticas --hoteles, hostales, apartamentos turísticos-- en los distritos supere el 8% respecto el número de vecinos empadronados en ellos. «Y después del distrito, nos vamos al barrio», ha indicado el concejal para hablar del segundo «candado o control», que establece «en ningún caso se podrá superar ese 8%» en los barrios.

Para «evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada», se pasa al tercer filtro, que «solo se refiere a las viviendas de uso turístico --que tendrán que haber pasado los dos controles anteriores para llegar a este-- y no a las plazas hoteleras». En este caso, «no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios». «Esta es la medida que ayer anunció la alcaldesa», ha precisado Giner.

En una manzana

Además, «para evitar que se aglutinen en una manzana» los apartamentos turísticos, se ha establecido «una cuarta limitación» que precisa que «las viviendas de uso turístico no pueden superar el 5% del total de viviendas de una manzana».

En quinto lugar se ha establecido otro «cerrojo» por el cual el 85% de los locales, de las plantas bajas de una manzana, estarán destinados a usos terciarios y comerciales como oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas u otros. Aquí se limitan los apartamentos turísticos al 15%.

Incentivos para la reversión

El concejal de Urbanismo ha destacado, asimismo, que la normativa planteada «incluye la regulación de incentivos para favorecer la reversión de apartamentos turísticos en viviendas residenciales siempre que cumplan con las condiciones de habitabilidad establecidas en la normativa y en el código de edificación».

«Y eso lo hacemos flexibilizando la compatibilidad entre el terciario y el residencial», ha apuntado Juan Giner, que ha asegurado que eso es «justo lo contrario de lo que se hizo hace unos años por parte del anterior gobierno» local progresista y lo que «produjo un efecto llamada a las plantas bajas» para ubicar en ellas apartamentos turísticos.

«Buscamos con esto aumentar la oferta de vivienda en la ciudad» con el fin, «dentro de ese paquete de medidas y de las estrategias que estamos diseñando con el Plan Más Vivienda, de poder dar solución a un problema que todos estamos padeciendo», ha resaltado el edil.

Preguntado por la regulación en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, el responsable de Urbanismo ha destacado que frente al 10% de límite establecido para los apartamentos turísticos, ahora se pasa al 2%, además de incluir «los elementos correctores para que no se aglutinen en una única manzana».

Respecto a Ciutat Vella ha apuntado que «se regirá por su normativa» y sobre las pedanías afectadas por la dana ha afirmado que «a nivel e distrito y de barrio» estarán en la normativa planteado.

"deberán cerrarse"

El edil ha destacado también la labor de inspección realizada y las más de 500 órdenes de cierre de viviendas turísticas ilegales decretadas en el último año. Ha comentado que las solicitudes de licencias registradas en el Ayuntamiento para hoteles y apartamentos «se tramitarán con la legislación correspondiente --la nueva que entra--» y una vez se levante la suspensión actual.

Preguntado por las actividades ya en marcha, ha dicho que las legales se mantendrán si siguen cumpliendo la norma y que las ilegales «nunca podrá legalizarse y deberán cerrarse» con la nueva ordenanza.