Óscar López se plantea una ejecutiva en la que "nadie quede fuera" y con Sánchez Acera en un "papel importante"

El nuevo secretario general del PSOE-M, Óscar López, se plantea una ejecutiva regional en la que «nadie quede fuera», que integre también a alcaldes y en la que su exjefa de Gabinete Pilar Sánchez Acera tendrá un «papel importante».

Así lo han trasladado fuentes cercanas al también ministro para la Transformación Digital y Función Pública que este fin de semana protagonizará el 15 Congreso Regional del PSOE-M que se celebrará en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés.

De este cónclave saldrán las líneas maestras de la federación madrileña y también la cúpula que acompañará a Óscar López de cara a las elecciones de 2027 en las que el ministro tratará de que el PSOE vuelva a encabezar la Real Casa de Correos tras treinta años de sequía.

Esta ejecutiva se conocerá el domingo y en ella se buscará cubrir un «triple objetivo»: que nadie quede fuera y se proyecte unidad, buscar a los mejores «sobre todo en áreas importantes» y que haya representación de las distintas zonas geográficas de la región.

Para esta tarea han afirmado que no ha mirado «de dónde viene cada uno» y han confirmado que habrá gente «de una etapa y de otra», en referencia a aquellos que ostentaron posiciones de poder bajo la Secretaría General de Juan Lobato. El objetivo según han explicado a Europa Press fuentes del partido ha sido respetar «sensibilidades» y un trabajo «conjunto» para remar hacia los comicios.

Pilar sánchez acera

Una de las piezas que seguro que formará parte del engranaje de López en Madrid será Pilar Sánchez Acera, a la que considera, según han apuntado, una «excelente compañera» con «muchos años de trayectoria» y que se conocer «como la palma de la mano» la federación.

Pilar Sánchez Acera fue concejala del Ayuntamiento de Alcobendas (1999-2007), diputada en la Asamblea de Madrid (2007-2011 y 2015-2019) donde fue portavoz adjunta y también se presentó como candidata a Secretaría General del PSOE-M en 2012 contra Tomás Gómez perdiendo con un 40,8% de los votos.

Entre enero de 2023 y septiembre de 2024 fue directora del Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno ostentado entonces por Óscar López. En la ejecutiva de Lobato era la secretaria institucional.

Saltaba al centro de los focos a finales del pasado año cuando se conocía que había reenviado a Lobato el 'email' del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que presuntamente reconoce sus delitos fiscales. Lo hacía para que lo utilizase en ese Pleno y le decía que estaba «en los medios» de comunicación.

Este es el email origen de la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y que motivó la caída de Lobato, ya que registró en una notaría las conversaciones de Whatsapp con Sánchez Acera en la que se lo enviaba. López la ha defendido en varias ocasiones asegurando que «no hay nada que temer» en la causa.

Voces socialistas han indicado a Europa Press que dentro de la federación se da por hecho que será ella la 'número 2' de López en la Ejecutiva regional con el cargo de secretaria de Organización. Han asegurado que sería «lo mejor que puede pasarle al partido» porque lo tiene «todo en la cabeza».

No eluden señalar los riesgos que podría suponer que le acabara afectando la causa del fiscal general. Aún así remarcan que no ha sido encauzada y que es una figura contra la que se ha cargado desde el PP de Ayuso pero que no se ha conseguido tumbar. De hecho el PSOE defiende que no hay caso contra el fiscal sino que el delito reside en el novio de la presidenta, por lo que tampoco habría nada contra Sánchez Acera.

El congreso

Desde el equipo de López se plantean el Congreso como un «ejercicio colectivo» para arrancar el camino a la Puerta del Sol porque «si el partido esta bien, no basta para ganar las elecciones», pero si «el partido no está bien no se llega siquiera».

Este fin de semana se «dibujará la línea» para la propuesta del PSOE-M para Madrid basada en la «unidad» y en que «nadie se quede fuera». Será desde Leganés desde donde se mande este mensaje con un doble significado: el apoyo a la universidad pública y una arenga al sur para que salga a votar y recuperar también grandes ayuntamientos perdidos en 2023 como este propio municipio, Pinto o Móstoles.

Serán 650 delegados de los 179 municipios de la región y 21 distritos de la capital los que debatirán las enmiendas a la ponencia marco de este congreso que arrancará a las 10.30 horas con la intervención de la presidenta de la comisión gestora, Isaura Leal.

Después tomarán la palabra las secretarias generales de CC.OO. y UGT Madrid, Paloma López y Susana Huertas respectivamente, y la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Aránzazu Figueroa.

Tras ellas será el turno del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el secretario de Organización del PSOE nacional, Santos Cerdán; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el propio López y por último el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Sobre este último le han destacado como ejemplo de «la mejor política» de «unir y servir». «Es el contraejemplo perfecto de Ayuso, es el entendimiento, es la buena gestión, el talante... Lo contrario de la propuesta siempre hiperventilada», han planteado.

Asimismo, creen que con esta presencia se lanza una imagen de lo que podría ser una Cataluña y un Madrid «colaborando como dos motores fundamentales» para España.

Mesa sobre vivienda y zapatero

Ya por la tarde la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dialogará con los alcaldes de Getafe (Sara Hernández), Fuenlabrada (Javier Ayala) y Coslada (Ángel Viveros) para mostrar que este área es uno de los pilares del proyecto de López.

Tras ellos será el turno del ministro junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un diálogo sobre 'La izquierda valiente', que busca explicar el eslogan de este Congreso, el «mensaje nítido de izquierdas». Se busca también proyectar una izquierda «que no se calla y que contesta lo que tiene que contestar», especialmente a Ayuso, contraponiendo su «batalla cultural de socialismo o libertad» en la que «todo es bolivariano» a las políticas del Gobierno que han demostrado «lo contrario».

El domingo se conocerá la nueva ejecutiva y el cierre del Congreso estará en manos de Óscar López y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Decisiones a tomar

El lunes será la primera reunión de la nueva cúpula. Esta tomará una serie de decisiones que aún quedan por concretar, especialmente en lo relativo al Grupo Parlamentario.

De momento ostenta la Portavocía Jesús Celada, pero lo ha hecho de manera transitoria hasta el Congreso. Desde el partido han señalado a Europa Press que aunque no está «descartado del todo» que pueda continuar, es cierto que se barajan otros nombres como podría ser la miembro de la comisión gestora Cristina González o la diputada Mar Espinar, quien ya asumió la Portavocía en el Ayuntamiento tras la salida de Pepu Hernández, pero que se mostró leal hasta el último momento a Juan Lobato.

Sobre este último pesa también otra incógnita, si se le reclamará o no el acta como diputado de la Asamblea o como Senador por designación autonómica. Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que no acudirá el fin de semana al Congreso Regional.