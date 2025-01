El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha pedido apoyo para los agricultores de la comarca zaragozana de Campo de Belchite por la escasez de agua y «los estragos de los conejos».

Los diputados del grupo de las Cortes, los concejales de este partido en Belchite y varios miembros de la Ejecutiva de VOX en la provincia de Zaragoza han visitado la zona y la Cooperativa de San Martín, acompañados por su presidente, Jesús Mártires.

Morón ha indicado que los conejos han dañado los cultivos de cebada, también de triticale y amenazan los olivares, tras lo que ha llamado la atención sobre la escasez de agua, los bajos precios de venta de los productos agrarios, la burocracia y «las exigencias verdes de Bruselas».

«Para VOX es necesario un cambio radical de las políticas falsamente ecologistas del Ministerio de Transición Ecológica y del Pacto Verde Europeo, apoyado en Bruselas por socialistas y populares», ha manifestado Morón.

A su juicio, estas políticas «no sólo condicionan la rentabilidad de estas explotaciones, sino el simple acceso a un recurso tan preciado y a la vez necesario como el agua», de forma que «es necesario un Plan Nacional del Agua que garantice agua para todos porque si no aumentamos las concesiones de agua no podremos asegurar ni siquiera el actual regadío y sin regadío no habrá futuro para el campo aragonés».