Los alcaldes de las localidades de la Bal d'Onsella, en la Comarca zaragozana de Cinco Villas, han convocado a los vecinos a una concentración ante el Departamento de Sanidad, en Zaragoza, este lunes 27 de enero a las 12.30 horas, para exigir más personal.

El alcalde de Isuerre, Luis Javier Egea, ha indicado a Europa Press que cuentan, en Sos del Rey Católico, con un solo médico y una enfermera para 800 tarjetas sanitarias «y lo mínimo serían tres» facultativos, por lo que «tememos que se nos vayan» debido a que están saturados.

«No hay muchos avances, ha habido alguna reunión con el consejero --José Luis Bancalero--, pero no atienden nuestra reclamación y, al final, hemos decidido movilizarnos para ver si se nos escucha», ha explicado Egea.

Los alcaldes piden más personal sanitario: «Sabemos que las cosas están difíciles, pero van a abrir un hospital con 450 médicos el mismo día 27 en Zaragoza y no sabemos si no hay médicos o no hay alicientes para que vengan a las zonas rurales». Ha recalcado que la convocatoria de concentración también se dirige a los vecinos de todos los municipios pequeños de Aragón que tengan el mismo problema.

Respecto al transporte sanitario, ha dicho que «cuando es muy urgente sí que hay, pero si no, no hay muchas posibilidades de transporte», apuntando que recientemente se desplazó un helicóptero medicalizado para asistir a una persona en la zona.