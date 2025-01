UGT y CCOO Aragón exigen mejorar la prevención y la figura del delegado territorial para frenar los accidentes laborales

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón reclaman mejoras en materia de prevención y la introducción de la figura del delegado territorial, con el objetivo de frenar la siniestralidad laboral, que en lo que llevamos de año ya se ha cobrado la primera víctima mortal, un trabajador autónomo, de 57 años de edad, que se cayó el pasado miércoles de una obra de un edificio en Jaca (Huesca).

En su memoria, representantes de ambas formaciones sindicales se han concentrado este viernes en el monumento a la Constitución de Zaragoza para mostrar su repulsa por el primer fallecimiento del año en el trabajo, según la contabilidad oficial, el segundo para los sindicatos, que recuerdan la reciente muerte de un camionero de Cantabria en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-2 en Fraga (Huesca).

Con el accidente ocurrido el pasado miércoles en Jaca, en el que un trabajador cayó desde varios metros de altura, «se repiten viejos patrones», según ha lamentado el secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, que ha apuntado a «la construcción, en el marco de la subcontratación», como foco de la siniestralidad laboral.

De las Morenas ha criticado «la falta de coordinación de actividades, de medios, de recursos y sobre todo de medidas preventivas, tanto colectivas como individuales» a que apunta este suceso. «Si el trabajador hubiese tenido un arnés o una línea de vida y un anclaje, este accidente se podría haber evitado. Todos los accidentes son evitables, si se ponen los medios, y las medidas que, en este caso, tiene que tener un trabajo en altura», ha remarcado.

En ese sentido, ha explicado que ambas formaciones sindicales están a la espera de conocer los datos de la investigación, pero ha señalado como diagnóstico del problema «la falta de medios y de inversión en prevención en el marco de la subcontratación y de la construcción» como factores principales.

Unas carencias que, según ha criticado, «señalan a la pequeña y muy pequeña empresa que no tiene representación sindical, donde se concentran entre el 75 y el 80% de los accidentes laborales en la Comunidad. Por ello, creemos que la figura del delegado territorial es un elemento clave para luchar contra la siniestralidad laboral. Asesorar e informar y concienciar es parte del objetivo también de la estrategia aragonesa de seguridad y salud laboral», ha defendido el representante de UGT.

Implicación de las policías locales

En esa tarea de concienciación ha insistido el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, quien ha recordado la labor llevada a cabo por los sindicatos con los empresarios para aumentarla: «No puede ser que estés trabajando en altura y no estés agarrado. Y nosotros añadimos el tema del control, la inspección y las responsabilidades que aquí tiene que asumir la empresa principal de no controlar, que en este caso no era una empresa subcontrata, sino un autónomo».

Pese a esa circunstancia, para Pina «no por ello hay que echarle la culpa a la persona que se ha matado, sino que la cuestión es que la ley dice que hay que controlarlo. Y alguien no ha controlado que se estaban cumpliendo las medidas de seguridad», ha censurado.

En esa tarea de controlar que se cumplan las medidas de seguridad, el secretario de CCOO Aragón ha estimado interesante la implicación de las policías locales.

«Conocemos cuáles son las competencias de cada uno, pero ellos son los que están por la calle y quienes a veces pueden tener más capacidad de ver algo que no encaja y pueden paralizar en ese momento la obra y llamar a Inspección de Trabajo. No evidentemente si la obra se desarrolla en el interior de un edificio, pero sería bueno dar un salto y quizás, desde el Gobierno de Aragón y desde los grandes legisladores, pudiéramos hablar con la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias para que la Policía Local tenga entre sus prioridades esta cuestión».

Además, y en opinión del secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, «hay que dar un paso más y atacar en la vía de diálogo social para impulsar esa figura que tienen las comunidades autónomas de Asturias, de Navarra y La Rioja, que es la del delegado territorial, una figura clave contra la siniestralidad laboral. Abogamos y llamamos a las partes, a todos los agentes sociales implicados porque esto es un problema de todos pero al final hay responsabilidades», ha reclamado en una apuesta por la prevención porque, ha subrayado, «lo que no queremos es el elemento sancionador, sino el preventivo».

Movilización para reclamar las medidas sociales

Las dos formaciones sindicales también han apelado a «mostrar el cabreo y el enfado de la gente» el próximo 2 de febrero en la manifestación convocada para protestar contra las repercusiones negativas que en materia social tiene la no aprobación del decreto ómnibus planteado por el Gobierno.

Manuel Pina ha hablado en nombre de ambos sindicatos aragoneses y ha reconocido que «la política es la política», pero ha manifestado que «el 95% de las medidas que contenía ese decreto que decayó en el Congreso de los Diputados contenías medidas sociales y acuerdos de protección de las personas», lo que afecta, según ha resaltado, «a más de 10 millones de pensionistas, en Aragón más de 300.000 personas que son pensionistas de un tipo de otro».

Pina se ha referido a quienes dependen de las pensiones contributivas, las no contributivas, los mínimos, la orfandad, el ingreso mínimo vital, varias ayudas a la vivienda o las ayudas al transportes.

Por ello, ha trasladado a los partidos políticos «que esto no puede ser, que esto no puede seguir así, que con las cosas de comer no se juega. Se lo vamos a decir a los partidos políticos en general y a los que no acaban de entender que el juego político no cabe en estas cuestiones», ha finalizado diciendo.