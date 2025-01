El Palau de les Arts Reina Sofía de València ha anunciado que el director de orquesta británico Sir Mark Elder asumirá la dirección musical de la institución a partir del 1 de septiembre de 2025.

De este modo, tomará el relevo del maestro norteamericano James Gaffigan, quien concluirá su etapa como director musical del coliseo tras finalizar la Temporada 2024-2025, el 31 de agosto de 2025, fecha en la que expira su contrato de cuatro años, según se dio a conocer el pasado mes de diciembre.

Reconocido como uno de los grandes maestros de su tiempo, Sir Mark Elder se pondrá al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) hasta la Temporada 2028-2029 como «culminación de una colaboración que, desde su inicio en 2022, ha rendido las más altas cotas de excelencia para la formación, así como el aplauso incontestable del público valenciano», destaca la institución cultural en un comunicado.

Sir Mark Elder iniciará su titularidad con motivo del inicio de la vigésima temporada artística de Les Arts. En su primer año como director musical, sus compromisos incluyen dos títulos de ópera y dos programas sinfónicos. A partir de su segundo año en el puesto, su relación con Les Arts incluirá una tercera cita sinfónica con la OCV.

La duración de su contrato será de dos años, prorrogables a otros dos años más.

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha subrayado que la incorporación de Sir Mark Elder se produce en un momento en que la orquesta, tras un intenso trabajo en los últimos años, cuenta con una plantilla consolidada de 76 músicos que permite plantear y abordar nuevos retos y proyectos artísticos.

"formidable trayectoria"

«Sir Mark Elder es uno de los más grandes nombres en el circuito musical internacional. Su formidable trayectoria profesional, inconmensurable bagaje musical y su intachable disciplina profesional auguran un periodo de excelencia, crecimiento y éxitos para la Orquestra de la Comunitat Valenciana y, también, para Les Arts», ha apuntado.

Sir Mark Elder ha sido director musical de la Orquesta Hallé de Manchester entre 2000 y 2024. Actualmente es su director emérito. Desde 2022 es principal director invitado de la Filarmónica de Bergen. Anteriormente desempeñó los cargos de director musical de la English National Opera (1979- 1993) y de la Filarmónica de Rochester, Nueva York (1989-1994), además de los de principal director invitado de las sinfónicas Ciudad de Birmingham y la BBC.

Dirige las orquestas más importantes del panorama internacional: Concertgebouw, París, Festival de Budapest, filarmónicas de Berlín y Londres y las sinfónicas de Boston, Chicago y Londres. Es artista principal de la Orchestra of the Age of Enlightenment, colabora regularmente con la Filarmónica de Londres y ha dirigido en los Proms durante muchos años.

Su presencia es también habitual en los principales teatros de ópera, como el Covent Garden, Metropolitan, la ópera de París o el Festival de Glyndebourne.

También ha sido invitado al Festival de Bayreuth --donde fue el primer director inglés en dirigir una nueva producción--, Chicago, Múnich, Ámsterdam, Zúrich, Ginebra, Berlín y los festivales de Bregenz y Aix-en-Provence.

Compromisos recientes y futuros incluyen Carmen en París; Benvenuto Cellini en Ámsterdam; Die Meistersinger von Nürnberg en San Francisco; Lohengrin, Peter Grimes, Aida y La forza del destino en el Covent Garden; Le prophète en el Festival de Aix-en-Provence, además de Samson et Dalila en el Metropolitan.

Sir Mark Elder ha grabado con las orquestas Hallé (The Dream of Gerontius o la integral del Anillo), Filarmónica de Londres, Concertgebouw (Lohengrin), las sinfónicas Ciudad de Birmingham y de la BBC, Age of Enlightenment, Royal Opera House y la English National Opera, un repertorio que abarca desde Verdi, Strauss y Wagner hasta la música contemporánea.

Además, fue director artístico del sello Opera Rara, para el que registró varios títulos belcantistas. En Les Arts ha dirigido a la OCV en obras como la Sinfonía de los salmos, Ein Heldenleben, la Sinfonía 4 de Shostakóvich y la Sexta de Mahler.