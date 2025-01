Los aledaños de los Juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla capital, han sido este viernes, un año más, el escenario de un acto encabezado por el abuelo de Marta del Castillo, para conmemorar los 16 años del asesinato de la joven, crimen por el cual fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel.

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, quien ha encabezado el acto, ha manifestado a los medios de comunicación que «a punto de cumplir 89 años» de edad, continúa esperando «que aparezca» el cadáver de su nieta, destacando que siente «la fuerza» que le transmite la ciudadanía cada día en su empeño por mantener vivo el asunto; después de «16 años esperando».

El abuelo de la víctima ha manifestado que con relación a la búsqueda de los restos de Marta del Castillo sigue sin pesar «absolutamente ninguna novedad», al menos que haya trascendido a la familia"; lamentando especialmente que el pasado verano, la Audiencia de Sevilla revocase la sentencia que condenaba a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y previamente condenado por encubrir en 2009 el crimen, y a la madre de este, por un delito de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

«No lo comprendemos después de una sentencia (inicial condenatoria del Juzgado de lo Penal número siete), es absurdo», ha manifestado José Antonio Casanueva, insistiendo en paralelo en reclamar que de una vez sea esclarecido «dónde está el cuerpo» de su nieta.

Además, ha celebrado que hayan sido denegadas las peticiones de libertad provisional o tercer grado penitenciario de Miguel Carcaño, lo que a su juicio prueba que «hay jueces buenos y jueces malos».

El hermano de carcaño

No obstante, ha alertado de que «el verdadero asesino está en la calle», considerando que el auténtico autor del crimen «no fue» Miguel Carcaño, sino «su hermano» Francisco Javier Delgado, toda vez que en 2021, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ordenaba el sobreseimiento de las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, a cuenta de las acusaciones en la que Miguel Carcaño le atribuía la autoría del asesinato.

Tales diligencias, recordémoslo, fueron inicialmente archivadas en 2013, fueron reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima y la Fiscalía había pedido ya su sobreseimiento de nuevo.

Sobre ello, José Antonio Casanueva ha encuadrado el archivo de tales diligencias en las «siete veces que ha mentido» Carcaño, en alusión a las diferentes versiones esgrimidas por el mismo con relación a los hechos. En cualquier caso, el abuelo de Marta del Castillo ha reclamado «castigar a los que están ocultando el asesinato» y también el lugar donde se encuentra el cadáver de la víctima.

Coincidiendo con el 16 aniversario del crimen, Antonio del Castillo ha publicado un mensaje en la red social X, antes Twitter, planteando una «adivinanza». «Dieciséis años hace, diecisiete tenías (por Marta), otros dieciséis. No los veran pasar, porque algo o alguien no estará. ¿Que es?», ha publicado el padre de la víctima, que como en años anteriores no ha asistido a este acto, así como tampoco la madre.

José Antonio Casanueva ya encabezó el año pasado por estas fechas una notable concentración en este mismo espacio, por la efeméride del 15 aniversario del crimen.

Tanto dolor "como el primer día"

«Era mi primera nieta. Era maravillosa y ha sido una pérdida enorme», enfatizaba aquel 24 de enero de 2024, destacando que la familia está «como el primer día», sobre todo porque el cadáver sigue sin ser localizado.

El abuelo de la víctima reclamaba el año pasado a las autoridades judiciales y policiales «que siga la investigación» destinada a localizar el cuerpo, toda vez que la Policía Nacional estaba entonces operando respecto al contenido del informe pericial encargado a una empresa especializada sobre los «datos crudos» del teléfono móvil de Carcaño, clonado para esta prueba previa resolución judicial. El estudio habría detectado hasta seis nuevos posicionamientos del teléfono de Miguel Carcaño en Dos Hermanas, el asentamiento chabolista de El Vacie o el cementerio de San Fernando, aunque sin poder determinar a qué momentos concretos corresponden los mismos.

Al respecto, el abuelo solicitaba la clonación de los teléfonos móviles de otras personas relacionadas con el caso. El juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver, recordémoslo, se saldó con la condena de Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, la novia de este último, María García Mendaro; y el amigo de Carcaño Samuel Benítez.

La situación del cuco

En el caso del Cuco, menor de edad a la fecha de los hechos, fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de reclusión en un centro por encubrir el asesinato. Además, como ha sido señalado, en 2022 el Juzgado de lo Penal número siete le condenó junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el mencionado juicio contra los adultos; si bien dicha condena fue revocada por la Audiencia de Sevilla, extremo recurrido por la familia ante el Tribunal Supremo.

Casanueva insistía además en la necesidad de ampliar la clonación de móviles a otras personas relacionadas con el asunto, porque se trata de una medida «fundamental para saber dónde está el cuerpo», si bien a la hora de ordenar en abril de 2021 esta prueba pericial respecto al móvil de Carcaño, el juez instructor Álvaro Martín precisaba que el objeto de esta medida es «la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción».

Sólo en el caso de carcaño

Según el juez instructor, para ello pesaba «la afirmación del penado Miguel Carcaño de haber autorizado la práctica de las diligencias interesadas respecto del teléfono o teléfonos de los que fuese titular, de modo que cabe, para él y sólo para él, entrar a valorar la idoneidad de la medida interesada».

«Se podrían clonar los teléfonos. Lo único que queremos es que aparezca el cuerpo y poder descansar», enfatizaba no obstante el abuelo de Marta del Castillo, reclamando «justicia al Supremo», pero no al Tribunal Supremo, sino a Dios; una invocación que ha repetido este viernes, con motivo de los 16 años del crimen.