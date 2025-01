Madrid regulará los tuk tuk pero antes necesita una modificación normativa para clasificar este tipo de transporte

El Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en una regulación específica para regular los tuk tuk a partir de un estudio que está acometiendo el área de Turismo pero antes es necesario modificar la normativa, tanto autonómica como estatal, para clasificar este tipo de transporte, además de poder exigir autorización a los vehículos que circulan a menos de 40 kilómetros por hora, ha informado la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, en la comisión del ramo.

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha elevado a la comisión del ramo la situación de los tuk tuk ante su proliferación en la ciudad, especialmente en el distrito Centro, con «dudas obre los márgenes legales que están utilizando para prestar sus servicios», unido a que «de facto están trasladando a viajeros de manera irregular o ilegal, entrando en competencia desleal con el servicio del taxi».

«En cualquier caso, los tuk tuk están realizando un uso del espacio público para la realización de una actividad económica que les está saliendo gratis al no estar afectados por ningún tipo de tributo municipal. Esto genera una situación discriminatoria con respecto a otros usos del espacio público que sí están regulados y a los que se les requiere el pago por la realización de esa actividad», como un puesto de flores, de helados o los rodajes, ha resaltado Gómez.

La concejala del principal grupo de la oposición ha informado de que algunas alcaldías, como Barcelona y Sevilla, «han pasado incluso a su prohibición», por lo que no entienden que Madrid no haya tomado medidas ante un fenómeno que no es nuevo y exija el pago correspondiente o el cese de actividad hasta que cumplan con la normativa municipal.

«Resulta curioso lo mucho que ocurrieron ustedes para impedir en verano de 2023 que, por ejemplo, un grupo de personas practicaran zumba al aire libre en un parque como el Enrique Tierno Galván pero, sin embargo, en este caso estén todavía estudiando cómo regular la actividad», ha criticado Esther Gómez, que ha reclamado que Madrid «deje de ser una ciudad sin ley en la que, si no te pillan, se puede hacer cualquier cosa, aunque se incumpla la normativa vigente».

Primero, establecer el marco normativo

«Demagogia», ha sido la contestación de la delegada Hacienda, que ha sostenido que el primer paso necesario siempre tiene que ser partir de un estudio riguroso para abordar esta realidad de la ciudad. «¿Estará de acuerdo conmigo que antes de hablar de impuestos, de tarifas y de contribuciones habrá que tener perfectamente regulado el marco normativo en el cual se desarrolla esta actividad?», se ha dirigido a la edil de Más Madrid.

Se está estudiando «cómo será procedente una licencia municipal, un régimen tarifario, la clasificación adecuada del vehículo, seguros de responsabilidad limitada, acreditación para guías turísticos, sistemas de seguridad para usuarios y jóvenes», ha enumerado.

«Todo esto se está estudiando, pero antes de esto es necesario establecer el marco normativo. Y el marco normativo pasa por una modificación de la ley de la Comunidad y por una modificación de la ley estatal para definir el transporte (en la autonómica) porque no están definidos los tuc tuc», ha explicado. El cambio instado en la ley estatal pasa por que los vehículos que circulan a menos de 40 kilómetros por hora tengan que tener autorización, algo que ahora mismo no tienen.

En cuanto a los gravámenes que ahora mismo pagan los tuk tuk, Engracia Hidalgo ha detallado que se tienen que registrar en la Jefatura Provincial de Tráfico para obtener el permiso de circulación. Una vez registrados tienen que pagar el impuesto de matriculación estatal y a nivel municipal tienen que abonar el Impuesto de Vehículos.

Primero, ha insistido Hidalgo, habrá que fijar unos parámetros económicos y en base a eso aplicar la normativa que corresponda, «como el Impuesto sobre Actividades Económicas, que está limitado a un millón, con lo cual tendrían que ser empresas que se dedicaran a otras muchas cosas, y además la tasa por ocupación de la vía pública». En todo caso, «se está trabajando desde el máximo rigor y compatibilizando siempre la calidad del turismo con los derechos de los ciudadanos».