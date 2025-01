Mazón insiste en que respeta las protestas contra él pero cree que "algunas" tienen una "preorganización política"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en mostrar «respeto» a las protestas y concentraciones contra su gestión por la dana del pasado 29 de octubre, aunque ha deslizado que «algunas» de ellas, a su juicio, «están empezando a tener» una «preorganización política». Pese a ello, ha asegurado, «todo el mundo tiene derecho a decir lo que opina».

En declaraciones a los medios durante una visita a la explotación ganadera SAT Gaviga en Riba-roja de Túria (Valencia) y preguntado por los gritos e insultos que ha recibido en las últimas visitas que ha realizado a municipios como Torrent, Castellón, Xilxes o Benetússer, ha afirmado que atiende estas manifestaciones «con respeto», aunque «algunas cuestiones empiezan a tener algún matiz más político».

Como ejemplo de ello ha puesto lo ocurrido el pasado viernes en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Alicante --donde varias personas interrumpieron el acto con gritos de «culpable» y «dimisión» contra Mazón y decenas se concentraron en el exterior para protestar contra la gestión de la dana por parte del 'president' de la Generalitat--. «Hubo dos actos, con seis o siete personas, y parece que todos tenían algún tipo de afiliación política», ha indicado.

Además, ha insistido en que en este acto se encontró a «gente que se decía estudiante» pero que hace 30 años «ya estaban allí manifestándose conmigo contra las tasas universitarias». «Se ve que 30 años después siguen pasando por estudiantes con algún tipo de afiliación política», ha agregado. No obstante, ha asegurado que «todo el mundo tiene derecho a decir lo que opina».

En el caso del Hospital General de Castelló --donde hace unas semanas recibió insultos y abucheos--, ha señalado: «Si una persona quiere decir lo que sea, pues aquí estamos los políticos para dar la cara». Dicho esto, ha defendido que no cree que él sea «sospechoso de no dar la cara todos los días, ante los medios de comunicación, todas las veces que son necesarias», o también «hablando con los vecinos».

De hecho, ha resaltado que, tras el accidente mortal ocurrido este pasado sábado en Benetússer, tardó «menos de una hora en aparecer» en el lugar de los hechos. «Yo estoy aquí para dar la cara, yo no me escondo, y entiendo el dolor de mucha gente. Otra cosa es que algunas veces vea cosas que me sorprenden desde el punto de vista político», ha apostillado.

"el que tenga algo que decir, que lo diga"

Preguntado por si los gritos e insultos que recibe en estas visitas condicionan su agenda a la hora de ir a la conocida como 'zona cero' de la dana, Carlos Mazón ha considerado que esta circunstancia «no es tan importante», dado que, pese a ello, está «visitando los pueblos muy a menudo». «Y el que tenga algo que decir, que lo diga», ha añadido.

Así, ha hecho hincapié en que este sábado estuvo en Benetússer, este lunes en Riba-roja de Túria y la pasada semana visitó Catarroja, todos ellos municipios afectados por la dana. «Lo que entiendo es que tenemos que dar resultados, más allá de la presencia física, que a veces es mayor y a veces menor. Otra cosa es que haya una preorganización política, como en algunos casos», ha deslizado.

En un acto reciente en el puente de la CV-403 situado sobre el barranco del Poyo entre las localidades valencianas de Torrent y Picanya, desde donde una docena de personas reclamaron a gritos su dimisión, Mazón ha asegurado que se trataba de «cuatro personas» y «nos dijeron que pertenecían a una agrupación política y que estaban preorganizadas». «Creo que conviene distinguir, es una reflexión que propongo para todo el mundo también», ha afirmado.

Defiende que asume su responsabilidad

En este punto, preguntado por si en algún momento ha pensado en tirar la toalla y dimitir, se ha mostrado convencido de que «lo que necesitan los valencianos es que demos lo mejor de nosotros mismos todos los días». «Yo asumo esta responsabilidad, la he asumido desde el principio, hemos dado un paso adelante desde esa misma noche, al día siguiente estaban aquí los técnicos de las distintas Consellerias reparando las carreteras, teníamos puestas en marcha todas las distribuciones de alimentos, esta es la responsabilidad», ha declarado.

Dicho esto, el jefe del Consell ha argumentado que esta responsabilidad «hay que asumirla dando la cara y mirando de frente al problema y no huyendo» y ha garantizado: «Yo a lo que no me voy a dedicar es a huir, lo que voy es a comprometerme con la responsabilidad que tengo, que es extraordinaria y que he asumido desde el primer momento, dando explicaciones siempre».

En esta línea, ha defendido que fue «el primero en dar explicaciones» cuando «no habían pasado ni 15 días» de la dana, «incluso antes de acabar la emergencia, cosa que no ha ocurrido en otras danas» en la Comunitat Valenciana. También ha reivindicado que fue «el primero en proponer comisiones de investigación» por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre.

Al mismo tiempo, ha dicho, la Generalitat ha realizado «la mayor movilización de recursos de la historia»: «Estamos dando ayudas más rápido que nadie y a fondo perdido y al 100%. Hemos eximido de todos los impuestos que tengan que ver con la Generalitat Valenciana a todo el mundo. Nuestros créditos van sin intereses porque nos parece una inmoralidad cobrarle como está haciendo el Gobierno. Esta es mi responsabilidad».

"mi futuro político me importa una mancuerna"

En cualquier caso, «y más allá de la intención política», Carlos Mazón ha asegurado que ve «una motivación política extraordinaria en querer usar este dolor para hacer política». «Algunos utilizan el término cacería, otros el término linchamiento y otros utilizan no sé qué término. Yo esto no lo he hecho. Ahora, cuando veo que hay una necesidad urgente por parte del Gobierno de España, lo que no me van a callar es a reivindicarla, eso sí que no», ha recalcado.

«Si me parece una inmoralidad que se cobren impuestos a los ciudadanos, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, no me voy a callar porque es mi gente, es la gente de la Comunidad Valenciana y mi responsabilidad está en ayudarles todos los días», ha declarado, para seguidamente afirmar que sus «sensaciones, sentimientos» y su futuro político le importa «una mancuerna».

«No creo que nadie esté sufriendo por mis sentimientos, ni por cómo me sienta ni por cosas heroicas en ese sentido. A mí me importa bastante poco todo esto. Yo estoy con la responsabilidad y lo voy a seguir estando con toda la firmeza del mundo», ha asegurado.

Finalmente, ha revelado que nunca se ha planteado «alternativa alguna a la de dar la cara, a dar lo mejor de nosotros mismos y poner todas las manos y toda la carne en el asador». «Nunca me planteé ninguna otra cuestión porque creo que es la responsabilidad, la responsabilidad creo que está en asumirla, no en rehuirla», ha zanjado.