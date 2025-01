El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha manifestado que lo «único» que esperaba su partido de la visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a València, es que «cese de una vez por todas a ese presidente noqueado», en referencia al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, ha planteado «qué haremos si tenemos un presidente noqueado» y «viene otra emergencia», al tiempo que ha subrayado que Mazón «no puede salir a la calle» porque «cada vez» que lo hace es «increpado».

Asimismo, ha criticado que «el PP y Vox recorten la posibilidad democrática» de que Les Corts «debata su dimisión», como solicitó Compromís en diciembre, y no haya pleno en las tres próximas semanas. Se trata, ha insistido, de «un debate que está en la calle y que lo vemos cada vez que el señor Mazón va a un lugar público y es su dimisión».

«Lo podemos entender por parte del Partido Popular, que no quieren que se debata sobre la dimisión del señor Mazón, pero lo que no entendemos es ese partido, que en definitiva se dice tan valiente, que esté una vez y otra vez sacando las castañas del fuego al señor Mazón», ha apostillado en relación a Vox. Por lo tanto, no se podrá debatir en las próximas tres semanas. Pensamos que tendremos tres semanas sin pleno.

Sobre el plan propuesto por Feijóo de 12.000 millones de euros a ejecutar en 10 años para la reconstrucción tras la dana, Baldoví ha indicado que su formación tendrá que estudiar «cuáles son realmente las propuestas». «Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda del Estado que sea en beneficio de cinco millones de valencianos», ha asegurado.

Por otro lado, el síndic de la coalición valenciana ha lamentado la muerte de un trabajador este fin de semana en el derrumbe de un edificio de Benetússer, «una nueva muerte que ha sido consecuencia evidentemente de esta dana» y eleva a 229 las víctimas, ha dicho, antes de trasladar las condolencias a la familia y amigos del fallecido.