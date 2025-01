El vicepresidente de Junts Antoni Castellà ha asegurado que el objetivo del partido es llegar a un acuerdo con el PSOE y que «se cumpla al máximo el espíritu y las condiciones que hay en el acuerdo de Bruselas».

«Nuestro objetivo no es gesticular, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo», ha defendido en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press, al tiempo que ambas formaciones están cuadrando agendas para una reunión en Suiza, después del anuncio de Carles Puigdemont de romper negociaciones con los socialistas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tras ser preguntado por si retirarían la iniciativa de la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si el PSOE cumple con ello, Castellà ha afirmado que, de ser así, «se recupera la confianza y se sigue adelante».

En este sentido, ha aludido a cuestiones como el traspaso de las competencias de inmigración, la oficialidad del catalán en Europa o abordar un modelo de concierto económico para Catalunya.

Posible moción del pp

Castellà ha reiterado el rechazo de los juntaires a apoyar una eventual moción de censura contra Sánchez: «En una moción de censura se vota un gobierno alternativo, que en este caso no solo no está de acuerdo con el pacto de Bruselas sino que te quiere meter en la cárcel. No existe esa opción».

«Un presidente y un gobierno que ha perdido los apoyos lo que debería hacer por principio democrático es convocar elecciones», ha añadido, a la vez que ha puntualizado que no hay negociación con los populares, sino parlamentarismo, apunta.

Relación con erc y presupuestos

Tras la reunión de Puigdemont en Waterloo (Bélgica) con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, Castellà ha detallado que se verá coordinación «en todos los ámbitos» y establecerán, textualmente, mecanismos formales para ello.

Sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2025, ha asegurado que cuando estén registrados en el Parlament se sentarán a discutirlos: «Ya se ha visto que no tienen capacidad previa. Nosotros tenemos modelo propio y haremos las enmiendas correspondientes».