La madre y la hija de la víctima asesinada en Retamar (Almería) el pasado 30 de diciembre, una mujer de origen marroquí de 38 años, ha convocado una concentración este sábado en la plaza de la Misericordia para pedir «justicia y apoyo para Mery», donde ambas han apuntado ante los medios que la víctima embarazada estaba de tres meses y han pedido «la cadena perpetua» por lo que sería, en palabras de la hija, un «doble asesinato».

Según fuentes que han asistido a la concentración, el acto se ha celebrado entre las 11,00 y las 14,00 horas de este sábado, donde ambas familiares de la fallecida, junto a más de una veintena de personas, han expresado su interés en que el crimen sea investigado como un presunto caso de violencia de género en lugar de un homicidio al entender que «se dan condiciones suficientes para estimar una relación pseudoafectiva previa».

«Estamos aquí porque pedimos justicia para mi hija. Estamos destrozados porque no solo la mató, la quemó y luego la dejó tirada por ahí, necesito que esté en la cárcel toda su vida. No merece estar en la calle, porque ha dejado una hija sin su madre y necesito que tenga la perpetua porque ha sido una muerte muy cruel», ha expresado la madre.

Por otro lado, la hija de la mujer asesinada ha afirmado que continúan insistiendo para que este caso se considere violencia de género «hubiese o no hubiese relación entre ellos». «Todavía no tenemos los resultados de la autopsia pero no nos parecería justo que no se considerara que es violencia de género, hoy ha sido mi madre y mañana puede ser otra mujer».

Además, ha añadido que se apunta a que la víctima estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada, por lo que «sería doble asesinato». Según señala, «ella llegó a pasar un audio a sus amigas y a más gente que sabían que estaba embarazada».

Por último, durante su intervención, la madre ha hecho una petición para que se instale un cementerio musulmán en Almería, afirmando que «han tenido que enterrarla en Valencia por ello y en otras ciudades como Granada, Málaga o Murcia no había plazas». «No quiero mandarla a Marruecos porque llevamos muchos años viviendo aquí y queremos despedirla y visitarla sin la necesidad de tener que viajar a otro lugar», ha concluido.

El asesinato ocurrió cuando un hombre de 28 años, asfixió a la víctima con una cadena de perro dentro de su vehículo. Posteriormente, trasladó el cuerpo hasta un descampado en Retamar, donde intentó incinerarlo para ocultar el crimen, según revelaron fuentes policiales. Estos detalles salieron a la luz tras la confesión del presunto autor, quien inicialmente declaró ser testigo del suceso. El principal sospechoso fue detenido y puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, que decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza el 1 de enero.

La víctima conoció al autor pocos días antes del crimen. Según las investigaciones, ambos no mantenían una relación sentimental establecida, pero presuntamente compartían consumo de sustancias estupefacientes, lo que, según las autoridades, podría haber sido un detonante en la discusión que precedió al asesinato.