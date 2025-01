Mijoler, exalcalde de El Prat: la compra de Casa Gomis "puede dificultar" ampliar el Aeropuerto

El hasta este jueves alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona) y diputado de Comuns en el Parlament, Lluís Mijoler, ha celebrado la compra de la Casa Gomis por el Gobierno y ha dicho que «puede dificultar» una ampliación del Aeropuerto de Barcelona que afecte a la zona de La Ricarda, pero asegura que no fue el motivo de la adquisición.

«Cuando pones en valor un elemento patrimonial como este, seguramente dificultas un poco más una posible ampliación porque, aunque no afecta concretamente a esa zona, sí que quedaría absolutamente aislada y solo sería accesible por mar o sería inaccesible», ha dicho en una entrevista de Europa Press.

«En 2019, lo que hace la propuesta de ampliación del Aeropuerto es frenar la venta, y todas las administraciones se muestran más cautas por esta cuestión», ha explicado.

Como consecuencia de la pretensión del Aeropuerto de expandirse, ha lamentado que los espacios naturales del municipio y el Parc Agrari «sean los débiles» y no descarta que en breve haya una propuesta de ampliación que afecte a La Ricarda, por lo que se ha comprometido a estar muy atento.

«Lo necesario es, precisamente, reservar y preservar estos espacios naturales y el Parc Agrari, y esto es, efectivamente, el interés general, y no lo que nos digan los 'lobbies' y no lo que nos digan incluso los gobiernos, sino lo que nos dice nuestra gente», ha expresado.

Relevo en la alcaldía

Mijoler, que cedió el jueves la alcaldía a Alba Bou (Comuns) para centrarse en el Parlament, ha defendido su legado ante el reto de suceder a Lluís Tejedor (alcalde durante 37 años) y considera que ha conseguido proyectar la ciudad hacia el futuro, hacer más transparente la administración y mantener el «espíritu comunitario» ante adversidades como la pandemia.

Ha destacado iniciativas como la estabilización de la plantilla de trabajadores municipales, el impulso de viviendas asequibles en la zona sur del Aeropuerto y en Prat Nord, la construcción de una residencia de mayores pública, la empresa pública de energía y los trámites para conseguir «este año» la gestión pública del agua.

Municipalismo

Preguntado por el retroceso de los Comuns en las elecciones municipales de 2023, ha respondido que se ha asociado mucho los Comuns a Barcelona y a la exalcaldesa Ada Colau, cosa que ha tenido «mucha repercusión hacia fuera», pero que ha hecho que no se les viese como una fuerza política para toda Catalunya.

Ha dicho que reforzarse municipalmente es un reto de cara a 2027: «Tenemos un tiempo de tranquilidad hasta el 2027, esperamos, si no hay elecciones en el Estado ni al Govern de la Generalitat, y creo que nos permitirá que se nos vea como una fuerza más allá de Barcelona».

área metropolitana de barcelona

Mijoler, que también ha sido vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha dicho que las políticas climáticas, de movilidad o de vivienda deben abordarse desde un punto de vista metropolitano: «Si El Prat hace mucha vivienda pero Viladecans no la hace, y no digo que no la haga, es un ejemplo, esto no funcionará, porque al final los habitantes de Viladecans acabarán viniendo a El Prat».

Ha apostado por reformar la ley para elegir de forma directa al presidente del AMB y hacerlo de forma transparente porque es una institución con competencias directas en los municipios: «Nadie conoce quién es el presidente o vicepresidente del AMB».

Presupuestos de la generalitat

Sobre la aprobación de los Presupuestos catalanes 2025 por parte del Govern, lo considera «muy difícil» ante la posición de ERC: «Con las declaraciones de Ester Capella del otro día en que decía que, de hecho, no tienen ni equipo negociador, ni tiene ninguna prisa por negociar, creo que es muy difícil que podamos tener Presupuestos».

Ha lamentado que no se esté avanzando en las negociaciones porque están bloqueadas a la espera de lo que haga ERC y ha instado al PSC a moverse: «Por ahora quien tiene la responsabilidad es el PSC, y realmente está yendo muy lento».

"no nos levantamos de la mesa"

También ha dicho que los Comuns no congelarán su negociación con el Govern sobre Presupuestos, tras el anuncio de la Generalitat de multas de 90.000 euros en el régimen sancionador sobre vivienda: «No nos levantamos de la mesa. Lo que deseamos es que el PSC ponga alguna cosa encima de la mesa, porque realmente no estamos avanzando».

Ha dicho que el acuerdo sobre vivienda está «suficientemente avanzado», pero que no se puede condicionar a los Presupuestos, y que seguirán pidiendo lo que pactaron para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

«Seguimos trabajando en nuestras propuestas presupuestarias, que básicamente vienen a corroborar lo que acordamos en el pacto de investidura. Hay muchas cuestiones que no tienen una derivada presupuestaria, sino que solo es necesario que nos demuestren que se está haciendo», ha añadido.