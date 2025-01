"Huesca está atravesando un buen momento", asegura Azcón, y destaca el 7% de paro, "una de las mejores cifras"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este jueves que «Huesca está atravesando un buen momento» y ha recalcado que la cifra del 7% de desempleo es una de las mejores de España. Ha inaugurado el III Congreso Económico del Altoaragón.

Este congreso ha sido organizado bajo el lema 'La Empresa, Clave del Desarrollo Socioeconómico'. En su intervención, el líder del Ejecutivo autonómico ha subrayado que «el éxito del congreso es más que evidente. Hablar de economía es hablar de lo que importa. Para que haya sociedad del bienestar, hay un requisito imprescindible, la economía tiene que funcionar».

«Desde las administraciones tenemos la oportunidad de poner nuestro granito de arena. Hoy, las administraciones, en esta comunidad autónoma colaboramos a ese desarrollo. Si queremos que las cosas vayan bien es fundamental que las empresas funciones, pero que los servicios públicos también lo hagan».

En su intervención, Azcón ha señalado que «hoy, en Huesca, hay trabajando más gente que nunca en la Historia», con 105.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social y 500 menos inscritos en el paro respecto al último recuento.

También ha expresado que muchas empresas que tienen «un éxito extraordinario» están presentes o tienen su origen en la provincia de Huesca, apuntando que en el último año ha aumentado un 25% el número de empresas radicadas en el Parque Tecnológico Walqa, de 43 a 54 firmas nuevas, y a la vez en Zaragoza están trabajando empresas altoaragonesas como el Grupo Costa o Levitec, a lo que se suman empresas que se desarrollan en el territorio Escribano en Binéfar o Initium en la capital altoaragonesa.

Energía

También ha mencionado la implantación de centros de datos y el avance de la Inteligencia Artificial, manifestando: «Necesitamos que el debate de la energía sea importante no solamente para los aragoneses, sino también para los madrileños», urgiendo al Ministerio para la Transición Ecológica a impulsar la red de distribución de energía y desarrollar la IA.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha considerado que, en materia de agricultura, «lo que está pasando en Almudévar no tiene nombre, pero es un debate que parece que no existe: Decenas de millones de euros de inversión y ahí está, parado». Ha lamentado que no se ha llenado este embalse «porque no se ha hecho el trabajo desde el Ministerio, el trabajo administrativo», lo que ha atribuido a «la desidia y la mala gestión, que tienen consecuencias».

En vivienda, ha destacado que «un paso esencial para que venga gente a vivir y desarrollarnos económicamente. En el año y medio de vida que tiene este Gobierno, hemos impulsado 2.000 viviendas en nuestra Comunidad. Sólo los territorios que tengan vivienda asequible van a poder seguir creciendo».

Respecto al turismo, se ha referido a la inversión en el Plan Pirineos «que va a ser de más de 250 millones de euros y que lo cumpliremos antes de finalizar la legislatura. Invertimos en transformar el oro blanco en desarrollo y prosperidad y respeto al medio ambiente». En la misma línea, también ha realzado la hostelería y las Estrellas Michelín que acoge la provincia.

El III Congreso Económico del Altoaragón, que se ha desarrollado durante la jornada de este jueves, tiene como objetivo crear un espacio de diálogo y reflexión, donde líderes empresariales y representantes institucionales han debatido sobre los desafíos económicos y las oportunidades que afronta la región.