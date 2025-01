Mazón: "Me equivoqué pensando que el Gobierno iba a estar a la altura en vez de estar en la refriega política"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que se equivocó, durante los primeros días tras la dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre, al pensar que el Gobierno «iba a estar a la altura e iba a ser más ágil» en lugar de «estar en la refriega política». Además, ha acusado al PSOE de «utilizar el dolor para hacer partidismo» y de pagar «una segunda campaña en redes sociales» para criminalizarle.

Así lo ha manifestado, tras visitar el almacén instalado en Feria Valencia de material recogido para los municipios afectados, preguntado por si con su afirmación de que sentía que se había equivocado se refería a no haber transferido la emergencia al Gobierno.

«Me refiero a utilizar el dolor para hacer partidismo», ha contestado, y ha asegurado haberse enterado «esta mañana» de que «el Partido Socialista ha vuelto a hacer una segunda campaña pagada en redes» contra él «criminalizando con bulos» tras «la primera que hizo a las pocas horas de activarse la riada».

Por contra, ha reiterado que el Consell está centrado «en la reconstrucción y no pagando campañas contra nadie ni en utilizar el dolor de nadie». «Yo le voy a proponer un pacto al PSOE: que siga haciendo campañas contra mí, que me insulte si quiere, pero que vote a favor de quitar el IBI a los afectados; que no cobre el IVA en las ayudas del coche; que no cobre intereses a los créditos. Si hace todo eso, le propongo que siga pagando en redes toda la campaña que quiera contra mí», ha manifestado.

Mazón ha insistido en que se equivocó pensando que el Gobierno iba «a estar a la altura de las circunstancias, a ser más ágil y a poner ayudas de inmediato sin impuestos o intereses». «Y me equivoqué pensando que había que ir pidiendo el Ejército cada día, como si el Gobierno no lo pudiera enviar», ha añadido.

«Me equivoqué pensando que no era necesario que solicitáramos nada más porque el Gobierno nos lo pondría todo a disposición --ha abundado--. Y me equivoqué pensando que había mucha más gente que iba a trabajar de buena fe en vez de estar en la refriega política, nada menos, con el nivel de víctimas y con el nivel de dolor y de sacudida que tiene toda la sociedad».

"me equivoqué no defendiéndome personalmente"

Y ha sostenido: «A lo mejor me equivoqué también no defendiéndome personalmente o saliendo al trapo y entrando al trapo todos los días, mientras había algunos criminalizándome pagando campaña en redes sociales».

Pero ha subrayado que donde no se ha equivocado el Consell es «poniendo puntos de distribución de alimentos desde el día uno, agilizando las ayudas al máximo, poniendo en marcha ayudas a fondo perdido» o restaurando infraestructuras y servicios «en tiempo récord»: «En eso no nos hemos equivocado, en creer en la buena fe sí».