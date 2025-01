La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado al Govern a cumplir los acuerdos que ha suscrito con su partido, y ha dicho que los acuerdos «se pueden resolver via acuerdo de Presupuestos, con exigencia y firmeza, o via modificaciones de crédito».

«Si no hay presupuesto, existen alternativas, ahora lo decía la consellera, no es la mejor, pero están las modificaciones de crédito y modificaciones legislativas. Lo que no puede ser es que el Govern quede detenido sin cumplir con las necesidades de la gente y con los acuerdos de investidura», ha afirmado en una entrevista en Ràdio Estel recogida por Europa Press.

Ha reiterado que se levantarán de la mesa de negociación si el ejecutivo no aprueba en enero el régimen sancionador de la ley de vivienda catalana y ha afirmado que están a la espera de una reunión con la Conselleria: «Es una condición imprescindible para seguir negociando los Presupuestos, y les hemos dado de fecha límite el 31 de enero».

Moción de confianza

Sobre la tramitación de la proposición de una moción de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de Junts, ha afirmado que su partido «no le hará el juego a PP y Vox» y ha preguntado al partido liderado por Carles Puigdemont en qué beneficia esto a los catalanes.

Albiach ha criticado que el PSOE «arrastre los pies» para hacer transformaciones en materia de derechos y libertades y, a diferencia de lo que pensaba hace unos meses, no cree que el PSOE deba convocar a todos los partidos del bloque de investidura, sino que debería ser al revés.

«Si todos tenemos problemas con el Partido Socialista a la hora de cumplir los acuerdos, puede que quien debe convocar esta mesa son los partidos que forman parte del bloque de la investidura, y convocar al Partido Socialista y ver qué pasa, y cómo se evoluciona desde aquí», ha valorado.