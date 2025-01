La Sección Tercera de la Audiencia ha absuelto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo Juan Márquez de los supuestos delitos que pesaban sobre ellos por las ayudas de 2,3 millones de euros concedidas por la Junta a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica para las indemnizaciones por despido de 24 empleados y dos personas más ajenas a la plantilla, merced al mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; condenando de otro lado a tres años y medio de cárcel al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y a tres años de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera.

Así figura en esta nueva sentencia de la macrocausa de los ERE fraudulentos incentivados con fondos autonómicos, emitida el pasado 7 de enero y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que el juicio de esta pieza separada finalizase el 6 de noviembre de 2023. El tribunal absuelve a Antonio Fernández, Barberá y Márquez por concurrencia de «cosa juzgada», ya que fueron condenados por estos mismos hechos en la pieza separada del denominado «procedimiento específico», o sea la pieza troncal o principal relativa al mecanismo administrativo de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas. Todos ellos fueron condenados a cárcel por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ingresando los dos primeros en prisión; si bien en el caso de Antonio Fernández, recordemos que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente su recurso de amparo, anulando la sentencia inicial de la Audiencia respecto a él y ordenando a dicha instancia que emita una nueva resolución que se ciña a los criterios incorporados por el Constitucional sobre el asunto. El tribunal condena al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial y con un delito de malversación de caudales públicos, con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, y le impone tres años de prisión, el pago de una multa de 452 euros y 24 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También condena al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas a tres años y seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación con la atenuante de dilaciones indebidas, absolviéndolo del delito de tráfico de influencias que le fue atribuido en el juicio por la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía. El tribunal impone además condenas de entre un año y tres años y dos meses de cárcel a otros nueve acusados en esta pieza separada por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas, acusados entre los que se encuentran dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un 'intruso', dos extrabajadores de la mediadora Vitalia, un 'testaferro' o un abogado.