Mazón pide al Gobierno que reconsidere cobrar impuestos a afectados por dana: "Es una exigencia y no a los Reyes Magos"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno de España que «reconsidere» cobrar tributos como el IVA y el IAE a los afectados por la dana y ha emplazado al Ejecutivo central a aplicar una política de «impuestos cero de una vez por todas». «Ya no es solo un deseo, una petición, una solicitud, es ya una exigencia y no a los Reyes Magos, es a Pedro Sánchez», ha asegurado.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios este viernes en Alcoi (Alicante), ha reivindicado que, frente a ello, la Generalitat «ha decretado impuestos cero de donaciones, transmisiones patrimoniales, canon de saneamiento del agua y ha aprobado créditos sin intereses a devolver por parte de los afectados» por la dana.

Así, ha censurado que el Gobierno de España «ha decidido cobrar el IVA por coches y por viviendas, ha decidido créditos con intereses y se ha negado a la exención del IBI y del IAE a los afectados» y ha reclamado que estos impuestos sean «gratuitos» para los afectados durante todo 2025. «La Generalitat ha puesto en marcha cuatro medidas de impuestos cero y el Gobierno de España ha puesto en marcha cuatro medidas para cobrar impuestos», ha lamentado.

Mazón ha argumentado que posicionarse «en contra de la exención» del IBI y el IAE como ha hecho el Gobierno de España, según ha expuesto, «no tiene un pase» y ha considerado «sencillamente inmoral» que afectados por la dana «vayan a tener que pagar por una actividad que no van a hacer o por una vivienda de la que no van a poder disfrutar».

«No es un deseo de año nuevo, sino una exigencia del Gobierno de España. Basta ya de impuestos, impuestos cero, especialmente con el IBI y el IAE. Porque del IVA ya hemos hablado y no nos han hecho ni caso, de los coches y de vivienda ya hemos hablado y no nos han hecho ni caso, de los créditos a devolver con intereses ya hemos hablado y no nos han hecho ni caso. Por favor, por favor, el IBI y el IAE que han votado en contra, reconsideren», ha incidido el jefe del Consell.

Desea "suerte" a morant en su "lucha" con bernabé

Preguntado por las críticas a su gestión lanzadas este jueves por la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, el 'president' de la Generalitat ha deseado «la mejor de las suertes» a la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades «en su lucha por el liderazgo del Partido Socialista» de la Comunitat Valenciana con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. «Entiendo que todo este tipo de cuestiones que hacen tiene que ver con esa lucha interna que tienen entre las dos, así que le deseo mucha suerte», ha agregado.

Al margen de ello, ha remarcado que los afectados por la dana «son los que se merecen pagar cero impuestos», por lo que ha instado al Gobierno de España a «mirar a las víctimas de verdad». «Lo que no puede ser es que estén teniendo que devolver créditos con intereses, no puede ser que las víctimas tengan que pagar impuestos por unas ayudas que se merecen», ha señalado.

"mayor cooperación y coordinación"

En este punto, ha reclamado una «mayor cooperación y coordinación» al Gobierno de España tras admitir que la existente entre ambas administraciones «claro que es mejorable»: «Si pedimos cero impuestos y no se nos trasladan, si pedimos reivindicaciones y lo único que se nos dice es 'lo que quieran, que lo pidan', no hacemos más que solicitar 31.000 millones y se nos ha hablado de 14.000 y casi la mitad con créditos a devolver con intereses».

Por parte de la Generalitat, Mazón ha asegurado que están «dispuestos» a mejorar esta cooperación porque, según ha reiterado, «lo primero son las víctimas». «Estamos tomando medidas en ese sentido y todo es mejorable, por supuesto que sí», ha reconocido. Para ello, ha deseado que el Gobierno de España «entre en la línea en la que sí que estamos otros, que es la de impuestos cero y la de no cobrar intereses a las víctimas».

«Nosotros estamos pagando las ayudas, estamos por encima del 50 por ciento ya de las ayudas directas a personas. Y el Gobierno no está ni en el 6%. Nosotros hemos pagado el 100% de toda la primera fase de las ayudas a autónomos, más de 13.000 han cobrado ya. Y del Gobierno de España no sabemos más», ha expuesto.

Además, se ha preguntado «qué ocurre» con el Consorcio de Compensación de Seguros y «por qué no sabemos si depende o no del Gobierno» y, si «nos dice que sí, por qué no está adelantando las ayudas de los coches ni de los seguros de vivienda». También ha cuestionado «por qué no permite a las compañías de seguros adelantar». «Espero que el Gobierno cooperara, coordinara y venga a la senda de no cobrar intereses, de adelantar las ayudas y de trabajar. En eso será bienvenido siempre, claro», ha apostillado.

"desconfianza" con las ayudas del gobierno

Paralelamente, el jefe del Consell ha especificado que, aunque las ayudas «no hay que devolverlas», le preocupa que el Gobierno «solo esté aprobando créditos con intereses» porque «cobrarle a los valencianos afectados 900 millones de euros en intereses» resulta «inmoral». Asimismo, ha emplazado al Ejecutivo central a «aclarar» si las ayudas «van a cotizar en la renta el año que viene». «No nos lo está aclarando y, cuando se generan dudas, se genera desconfianza en la gente», ha lamentado.

«Si ahora mismo hay gente que pregunta si hay ayudas que va a recibir y que si van a cotizar en el IRPF y el propio Gobierno no sabe responderle, quien está generando desconfianza es el Gobierno de España», ha sostenido el dirigente autonómico, que ha advertido de que las ayudas «pueden generar, si no nos las aclaran, problemas en la renta». «Los créditos sí que se devuelven y los va a tener que devolver la gente. Pero, hombre, encima querer cobrárselo con intereses, no», ha defendido.

Frente a ello, ha reivindicado que la Generalitat «ha aprobado créditos y paga los intereses, las comisiones de apertura, de cancelación anticipada, de tipos de interés, todo, para que nadie tenga que devolver intereses» porque, a su juicio, cobrárselos a los afectados por la dana es «inmoral». «Esta es mi opinión», ha indicado.