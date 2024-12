PNV dice que el decreto del gravamen a las energéticas es "purito paripé" porque el Gobierno sabe que "no va a salir"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha criticado que la aprobación del Decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es «purito paripé de Podemos» para «hablar otra vez sobre lo mismo» y el Gobierno de Pedro Sánchez «sabe que no va salir». De este modo, ha reiterado que por parte de su partido «el voto es no» a una medida que, además, «rompe el sistema de Concierto».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el portavoz jeltzale ha afirmado que no le hace «falta leer» el Decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar este lunes para la prórroga del gravamen a energéticas ya que «el voto es no».

Así, ha reiterado que su partido no está «nada de acuerdo con que un tema que tiene que ser un impuesto fuera gravamen» porque supone «romper el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra».

«Y un día puede ser esto y mañana por qué no va a ser sanidad o va a ser cualquier otro tema. Estos asuntos tienen que ser concertados», ha apuntado Esteban, insistiendo en que «rompe el sistema de Concierto».

Asimismo, ha lamentado que se ha generado «un clima bastante imposible para discutir» sobre este tipo de asuntos, según ha indicado, «sobre todo» por parte de Podemos.

El diputado del PNV ha defendido que se trata de «una industria que para nosotros es fundamental» porque supone «un porcentaje importantísimo de los ingresos para sanidad, para carreteras, para educación y son muchísimos puestos de trabajo», y además a la que se le pide que «se adecue a la descarbonización» y, por ello, «tiene que hacer una serie de inversiones y, si no las hace, en diez años esa industria no va a existir y un montón de puestos de trabajo bien retribuidos pueden desaparecer».

«Estamos cargando con otro impuesto, pero al mismo tiempo también da subvenciones, se incluyen los PERTE. ¿Qué contradicción es esta? ¿Es simplemente generar una imagen de que a las energéticas...? Lo que hay que hacer es que inviertan y se reconvierta esa industria», ha criticado.

Impuesto de sociedades

Esteban ha insistido en que, «si el problema es que no se paga lo suficiente desde algunos ámbitos» como la banca, energéticas u otras grandes empresas, «el problema lo tiene el impuesto a Sociedades». «Revísenlo porque igual está mal diseñado y, a partir de ahí, hagamos las cosas como tenemos que hacerlo. El impuesto de Sociedades es lo que hay que afrontar», ha manifestado.

Tras indicar que el Decreto no tendrá los votos suficientes para ser convalidado en el Congreso, ha subrayado que «esto es purito paripé de Podemos para que se presente y el Gobierno lo sabe también».

«Si el Gobierno no llevó a Bruselas los ingresos por este supuesto gravamen, porque sabía que, ya una vez hablado y agotadas las posibilidades en la discusión de esa minirreforma fiscal, sabía que no iba a poder salir adelante. Podemos exige que se presente otra vez para hablar sobre lo mismo, el Gobierno sabe que no va a salir, no hay fondo de la cuestión», ha señalado.

Esteban ha lamentado que se ha convertido «la política española en los últimos tiempos en imagen, y en la noticia el día siguiente, esperando que la gente ya no se acuerde a los tres meses de qué es lo que ha pasado». «Es una desgracia para llegar a acuerdos de calado», ha advertido.