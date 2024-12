Una concentración en València ha reclamado al Gobierno frenar el tránsito de barcos con armas hacia Israel, que han calificado como buques «de la muerte», ya que «alimentan el genocidio contra el pueblo palestino».

Bajo el lema 'Stop vaixells de la mort. Cap port per al genocidi', ha tenido lugar la concentración de este sábado frente al edificio del Reloj del Puerto de València.

El integrante de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) País Valencià Jorge Ramos ha denunciado que «no solo se está siendo cómplice de un genocidio, sino que se está violando la propia ley española, europea e internacional, para alimentar el peor genocidio del siglo XXI».

«Todas las leyes exigen que ningún tipo de país pueda vender, comprar armas y permitir el tránsito de barcos de la muerte, de barcos que van hacia Israel. Está establecido en el Tratado de Comercio de Armas Internacional, en la Ley 53-2007 española y en la posición común de la Unión Europea del 2008», ha afirmado.

Por ello, Ramos ha defendido que «no solo es una cuestión moral y humana ,sino que es una cuestión legal» y ha lamentado que «siempre se ha dicho que el Atlántico Norte es el brazo de la democracia y de los derechos humanos, pero por los puertos continúan pasando barcos cuyo destino es alimentar el genocidio contra el pueblo palestino».

En la concentración, que ha sido convocada por BDS País Valencià junto a la Rescop --que es la coordinadora estatal de entidades pro-palestinas--, han participado otros movimientos como Voces por Palestina, Acampades i Estudiants per Palestina o Comissió Ciutat-Port. Las protestas también tendrán lugar este fin de semana en los puertos de Barcelona y Cartagena.

Los manifestantes han desplegado en el suelo una gran bandera palestina y han sujetado otra con la consigna de la protesta. Asimismo, se han observado pancartas con lemas como 'Fi al genocidi, boicot Israel', 'El port de València ven mort', 'No en nuestro nombre, no en nuestro puerto' o 'Prou silenci i complicitat'. Además, ha estado marcada por cánticos como 'Visca Palestina lliure', 'Son hospitales, no bases militares, 'El pueblo unido jamás será vencido' o 'Free Palestine'.

"incoherencia por parte del gobierno"

Por su lado, desde Voces por Palestina han denunciado «la incoherencia por parte del Gobierno», ya que, a su juicio, «se habla de que España no será cómplice en el genocidio y hace menos de dos semanas atracaba en el puerto el barco Rubi, que es parte de la empresa israelí Sim».

Esta embarcación, ha afirmado, es «conocida por llevar misiles y bombas desde Estados Unidos, hacer escala en los puertos de Marruecos o València y luego continuar hacia el territorio ocupado palestino, a la parte de Haifa».

En esta línea, en el manifiesto se ha reprochado el papel de los puertos y su «complicidad en el genocidio contra el pueblo palestino, la invasión del Líbano y otros crímenes sionistas en Siria, Yemen y otros países». Las organizaciones han indicado que los datos «muestran que casi 13.000 toneladas de materiales de doble uso han pasado por el puerto de Algeciras, de València y de Barcelona».

«No solo son cargamentos, son la alimentación, el apoyo logístico de una maquinaria genocida y criminal que se ha llevado por delante casi 50.000 vidas en poco más de un año, desplazando a comunidades enteras, destruyendo infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas y universidades y negando el acceso a necesidades básicas», han lamentado.

Embargo formal de armas "completo e inmediato"

De este modo, han instado al Gobierno de España a que «imponga un embargo formal de armas completo e inmediato» a Israel, además del fin de la compra, venta y tránsito. «Fin a los barcos de la muerte y ningún puerto para el genocidio», han reclamado.

En segundo lugar, han reclamado la aprobación y aplicación de un protocolo de inspección sistemática de barcos que transiten por los puertos del Estado con destinación israelí, «garantizando que ningún cargamento que fomente el genocidio y la opresión cruce este territorio», han apuntado.

«El Gobierno español tiene una responsabilidad moral, humana e ilegal. Ni podemos ni queremos continuar mirando hacia otro lado, permitiendo que nuestras infraestructuras sigan utilizadas para sostener un régimen colonial, genocida y de apartheid», han manifestado.

"desde fuera se aumenta la presión sobre israel"

Entre las asistentes a la concentración está la integrante de Israelíes Contra el Apartheid Naama Farjoun, quien ha señalado que abandonó su país en 2001, poco después de la segunda intifada --levantamientos de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel--. «Para mí era importante desvincularme y hacer la lucha desde fuera, porque reconocí que, la única esperanza, es que solo desde fuera se aumenta la presión sobre Israel», ha reivindicado.

Como activista, Farjoun estuvo tres meses protestando en la calle, en una vigilia o una concentración diaria en Jerusalén, contra la ocupación y contra la violencia del Estado y en apoyo al pueblo palestino, ha detallado. Se marchó «sabiendo que no quería formar parte de esa sociedad y que no podía participar como cualquier ciudadano apoyando ese proyecto», ha subrayado.

Así ha enfatizado que, a través de Israelíes Contra el Apartheid, Israelís por sanciones reales a Israel y European Jews for Palestine, tienen la intención de reclamar «que se reconozca como un país de apartheid».

«Llevo muchos años viviéndolo, el genocidio es una desesperación. No imaginábamos que son capaces de tanta atrocidad. Lo vivimos muy duro porque conocemos a palestinos en territorios ocupados y en Gaza que han sido asesinados. Ahora hay una nueva ley en proceso, que no sabemos si va a ser aprobada o no, que criminaliza fuertemente el apoyo al boicot y que es una llamada a sanciones», ha concluido.