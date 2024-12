La Asociación de Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sur rechaza se niega a «compartir espacio» con «ningún representante político estatal o autonómico» ya que asegura que se han sentido y sienten «en situación de olvido absoluto» y no quieren que aprovechen «un acontecimiento tan íntimo y sentido» como el funeral que se celebra esta tarde en la Catedral de València «para conseguir limpiar una imagen manchada por el barro, pero sobre todo por la desidia y la impunidad de la clase política», ha denunciado la entidad en un comunicado.

La asociación ha expresado su «absoluta indignación» por el «imperdonable olvido y desprecio» hacia las 222 víctimas mortales y las 4 personas desaparecidas y sus familias «por parte de las instituciones encargadas de organizar un acto tan solemne y relevante».

«En ningún momento han sido capaces de contactar adecuadamente con las familias afectadas para informarles e invitarles en tiempo y forma al acto, de manera que tuvieran la oportunidad de participar si así lo consideraban en la misa funeral en memoria de sus seres queridos», ha criticado.

A su juicio, con ello «una vez más, queda en evidencia la absoluta falta de empatía y respeto hacia las personas afectadas y sus familias, ya que el Arzobispado solo ha reaccionado cuando el mencionado olvido ha aparecido en la prensa».

Por este motivo y ante el «constante abandono» que desde el pasado 29 de octubre sufren «por parte de las autoridades políticas de uno y de otro signo» aseguran que, en este momento, «no compartiremos espacio con ningún representante político estatal o autonómico».

«Nos hemos sentido y nos sentimos en situación de olvido absoluto y no queremos que aprovechen un acontecimiento tan íntimo y sentido para conseguir limpiar una imagen manchada por el barro, pero sobre todo por la desidia y la impunidad de la clase política», concluye el comunicado.

El presidente de la entidad, Christian Lesaec, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, ha criticado que «no se comprende que se haga una misa en honor a unas personas y no se invite esas personas», si bien ha reconocido que el Arzobispo, posteriormente, «ha rectificado».

En esta línea, ha asegurado entender «perfectamente» que no sea «fácil» localizar a las familias por, entre otras cuestiones, la Ley de Protección de Datos, y porque haya afectadas que no son creyentes, y esto es «un acto litúrgico». Sin embargo, considera que la sensación que tienen es «la mala organización».

Así, defiende que el Arzobispado sí que debía celebrar una misa funeral porque «efectivamente hay familias que han perdido a una persona, eso es muy grave y necesitan acompañamiento y consuelo. Y hacer una misa para las familias que son religiosas, es muy, muy positivo. Y que Sus Majestades los Reyes, que les den un abrazo, creo que ayudará».

En eso yo estoy a favor, pero es mi opinión. Tengo que decir que no es la única ya que hay opiniones que consideran que no debería haber nadie, a excepción de las propias familias«, ha precisado. En todo caso, ha criticado que »lo que no puede ser es que se organize pensando en Sus Majestades, en los políticos y se te olviden las familias".

A su juicio, lo primero que se tenía que haber hecho es preguntar a las familias de las víctimas porque muchas no se sentirán «a gusto» en un mismo espacio con «políticos que son sospechosos para nosotros de haber contribuido a este desastre». Y ahora considera que «sobre todo y por encima, tenemos que intentar tener la máxima corrección, empatía, sensibilidad en estas familias».

"no había ayuda"

El presidente de la entidad ha explicado que la asociación se constituyó porque el 29 de octubre «estuvimos solos», pero «días después», también. «En un principio era un poco para ayudarnos entre todos, pues vimos que no había ayuda, no había Ejército, no había UME, no había Guardia Civil, no había nada», ha enumerado, para describir la «situación de desamparo» en la que se vieron.

Por ese motivo, se organizaron de «forma espontánea» y para «coordinar» las calles. «Lo que queríamos es ayudarnos unos a otros, viendo que estábamos solos», ha dicho, y también para evitar «abusos, estafas o precios irregulares» que estaban empezando a detectar cuando tenían que hacer frente a determinadas situaciones.

"dos riadas: la natural y la de la gestión"

Y un tercer objetivo es la petición de responsabilidades: «Tenemos todos claro que ha habido una irresponsabilidad muy grande. Yo diría que nosotros hemos sufrido dos riadas: la natural natural, que es el del agua que se llevó todo por delante, y la de la gestión tanto de esa noche como de la posterior».

A su juicio, «en lugar de una gestión correcta que podría haber evitado muchos daños, probablemente podría haber evitado que las víctimas no fueran 222, sino menos, la gestión posterior lo que ha hecho es agravar esta situación». Por lo tanto, «vamos a reclamar y exigir responsabilidades como acusación particular, para saber exactamente qué pasó en esa noche, qué pasó el día siguiente y por qué esa ayuda que debería haber llegado, no llegó». «¿Quién es el responsable de todo esto?», se ha preguntado.