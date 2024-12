Mompó sobre la llegada de Mazón al Cecopi: "Llegó cuando llegó y ha dado las explicaciones que tenía que dar"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado que es «evidente» que, con la información de la que se dispone ahora, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, hubiera querido llegar antes al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el día de la trágica dana, que hasta el momento deja más de 220 muertos, pero ha apuntado que es algo que ya «no se puede cambiar». «Llegó cuando llegó, ha dado las explicaciones que tenia que dar y dará las que tenga que dar».

Así lo ha aseverado el máximo responsable de la corporación provincial a preguntas de los medios acerca de si se reafirma en sus declaraciones realizadas al programa 'Salvados' de La Sexta sobre si «quizás el jefe del Consell debería haber estado presente» en esa reunión.

Al respecto, Mompó --que ha subrayado que si de algo no se le puede acusar es de no haber dicho lo que piensa «desde el primer día»-- ha reflexionado sobre el hecho de que, «ahora, con la información que se tiene, no es igual que otros (días) con menos información y eso no pasa solo en la dana sino con todo y creo que es evidente que ahora mismo él hubiera querido estar antes en el Cecopi, pero es una cosa que ahora no se puede cambiar». «Llegó cuando llegó y ha dado las explicaciones y dará las que tenga que dar», ha resuelto.

Por otra parte, al también presidente del PP de la provincia de Valencia se le ha preguntado --tras una reunión de coordinación en la Diputación con alcaldes y concejales de los municipios afectados- por los emails que envió durante aquel día la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En este sentido, ha recalcado que los representantes de este organismo «estaban en esa reunión» y podrían haber trasladado la información respecto a las crecidas de los ríos y barrancos «en el mismo momento y en directo» en lugar de por correos electrónicos. «No tiene ningún sentido», ha señalado.

Recuerda que no forma parte del cecopi

Además, ha afirmado que le «gustaría» pensar que los representantes de la CHJ no avisaron en el Cecopi porque no eran conscientes de la magnitud de la situación, al tiempo que ha remarcado que él no forma parte de este órgano y acudió ese día porque pensó que «podía ser de ayuda».

En este punto, ha cuestionado «dónde está» el presidente de la CHJ y «por qué no da la cara» y «no contesta a estas preguntas» y «las dudas». «Yo no puedo responder por el 'president' de la Generalitat, ni por el presidente del Gobierno, ni por el presidente de la Confederación. Tendrán ser ellos. Y en este caso, queda muy claro que hay una persona que está desaparecida. Bueno, hay varias, pero una en concreto. Habrá que preguntarle a él (Polo)», ha expuesto, y se ha mostrado convencido de que son dudas que tiene «toda la ciudadanía».

Dicho esto, ha añadido que le «cuesta» saber el «minuto concreto» de con quién habló él el 29 de octubre y «quién estaba en el Cecopi», pero ha indicado que «estaba el presidente (de la CHJ) y muchísima más gente en esa mesa» y «contestaban cuando le hacían preguntas». «Es un poco extraño que, estando juntos en esa misma reunión, se opte por enviar correos electrónicos. En ese momento tenían la información», ha recalcado.

Por último, interrogado por las críticas del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien la semana pasada dijo en València que el Gobierno actuó «de mala fe» al «dejar sola a la Generalitat» ante la dana, Mompó ha indicado que «cada uno somos como somos» y «al final, la información es la que es y cada vez cuesta entender más cosas».

«A mí no me gusta pensar que ninguna persona en concreto, ni ninguna administración, ni ningún cargo político, actuó de mala fe. Después de 223 muertos me resulta muy duro asumir que alguien lo hizo a propósito. Pero insisto en que, fuese como fuese, lo que sí que creo es que no ayuda no dar explicaciones. Si se diese una explicación, posiblemente nadie pensaría que se actuó de mala fe. Si alguien está escondido sin dar explicaciones, entiendo que haya gente que pueda pensar que existe esa mala fe», ha argumentado.