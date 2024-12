Premiados de la Generalitat por el 25N llaman a "no permitir que haya partidos que niegan la violencia machista"

Las personas y entidades premiadas por la Generalitat por el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, han llamado a la unidad de la sociedad contra esta lacra y a «no permitir que haya gente o partidos que niegan la violencia machista», así como a no dejar de lado a los menores víctimas y a plantear la prisión permanente revisable para los agresores del «terrorismo de género».

El acto institucional con motivo del 25N se ha celebrado este miércoles, una semana después de lo previsto a causa de la dana del 29 de octubre y sus efectos en la provincia de Valencia, en el Palau de la Generalitat, presidido por el jefe del Consell, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero.

En la entrega de distinciones se ha homenajeado a las siete mujeres fallecidas por violencia machista en la Comunitat Valenciana durante 2024: Florica y su hijo Gabriel, de Benaguasil; Rocío de la Palma, de Alfàs del Pí; Rosa María, de Villena; Juliana Denise, de Buñol; Margarita, de Alicante; Lorena Pilar, de Castelló, y Cloe de Orihuela.

En la segunda edición de estos premios, los galardonados son el magistrado Vicente Magro por su trayectoria profesional y personal, la asociación Alanna por su labor en la integración de las víctimas, Save the Children por su trabajo en prevención y atención de menores y adolescentes, Fundación Fernando Pombo por luchar contra otros tipos de violencia contra la mujer y la asociación Afammer de mujeres rurales en materia de concienciación.

Entre los premiados, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Vicente Magro ha destacado que la Comunitat Valenciana es «puntera» en la lucha contra la violencia machista, una lacra que ha tachado de «terrorismo de género» y ante la que ha planteado aplicar la prisión permanente revisable a los agresores: «No es un delito más de asesinato, es un delito especial y específico porque quien mata es la pareja o la expareja de la víctima».

Contra el "silencio cómplice"

Además, el juez ha defendido que «no podemos consentir el silencio cómplice de parte de la sociedad» y ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha en Alicante desde hace más de 20 años, como unos cursos de reinserción para agresores o un programa de videoconferencia para las víctimas.

Como presidenta de Alanna, Chelo Alvárez ha reivindicado a esta entidad con más de 22 años de trabajo de «mujeres resilientes de la violencia machista», al tiempo que ha puesto el foco en el «miedo» de las víctimas que no denuncian por no saber qué pasará con sus hijos.

«Estos menores son víctimas, lo dice la ley, es nuestra máxima preocupación y nuestra lucha diaria», ha recalcado, y ha lamentado que los niños que sufren abusos están «desprotegidos». Al mismo tiempo, ha instado a que las asociaciones de víctimas sean más tenidas en cuenta en las medidas contra la violencia machista.

Desde Save the Children, su director en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha señalado que «a la cola de la violencia siempre habrá un menor», un «problema enorme» que ha augurado que se incrementará ante los riesgos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Más prevención

Ante ello, ha instado a combatir las violencias que sufren los menores a través de la prevención. «No puede ser que sea la pornografía la que enseña a nuestras hijas cómo son las relaciones sexuales, tenemos que educarles para que sean la primera barrera que impida esta violencia», ha defendido, y ha lamentado que «no todos los juzgados están adaptados» para menores.

Por su parte, el presidente de Fundación Fernando Pombo, Manuel Martín, ha puesto en valor la labor de esta entidad a favor de «una abogacía responsable, ética y sostenible» y ha señalado que el reto no es «solo encontrar una solución cuando estos casos están judicializados, sino con instrumentos jurídicos para minimizar el impacto o incluso prevenir».

«Este reconocimiento sirve para visibilizar una problemática como la trata con fines sexuales que, no sé por qué, pero nadie quiere atacar», ha aseverado el responsable de una fundación que presta atención a la violencia machista en medios digitales o sobre personas mayores y víctimas de trata.

Y la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, que fue ponente del Convenio de Estambul, ha denunciado que haya «gente o partidos que nieguen la violencia contra las mujeres», así como que otras formaciones políticas «desde la radicalidad, extremen su discurso al decir que todos los hombres son maltratadores o violadores». «No permitamos que las mujeres sean esclavas porque les han quitado la dignidad», ha exclamado.

«Hoy, afortunadamente, hemos asumido que tenemos que luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres», ha manifestado, y ha advertido sobre la falta de medios para las mujeres rurales y sobre el repunte de «adolescentes que ponen en cuestión el avance de las mujeres».

Al igual que el año pasado, todos los premiados han recibido como distinción un cuadro de Vicent Marzal que representa un «abrazo infinito» como símbolo de la unidad de la sociedad contra la violencia machista.

Mucho por hacer

En su intervención, la vicepresidenta y consellera de Igualdad ha constatado que «queda mucho por hacer» para erradicar «la violencia más ruin y deleznable, que no deja de crecer y no nos puede dejar impasibles». «Esta es una cuestión de estado que nos implica a todos», ha subrayado, y ha recordado a las víctimas que «hay salida» y no están «solas».

Camarero ha defendido el compromiso de la Generalitat contra esta lacra, ha llamado a la responsabilidad de toda la sociedad «sin grietas ni colores para vencer unidos esta violencia» y ha recordado a las víctimas asesinadas a lo largo de tantos años, así como a sus hijos y familiares.

Al cierre del acto, el jefe del Consell ha indicado que la magnitud de las consecuencias de la dana, aunque «oscurece cualquier otra cosa en nuestros sentimientos y pensamientos», no puede «hacer olvidar otros males» como la violencia machista. Combatirla, ha recalcado, debe ser un objetivo transversal que implique a todos porque «está en juego nuestra dignidad y decencia como sociedad igualitaria y diversa».

Los centros de atención integral, antes de 2025

Mazón ha reiterado el compromiso de la Generalitat de reforzar las herramientas normativas y dotar de más recursos la red pública de prevención, protección y asistencia. Al respecto, ha destacado que «antes de que acabe el año» se pondrán en marcha los tres centros de atención integral a las víctimas de violencia sexual en Alicante, Castellón y Valencia, financiados con fondos europeos.

Desde 2003, cuando se empezó a cuantificar el número de mujeres asesinadas por su parejas o exparejas, se han registrado 1.288 víctimas en España, 161 de ellas en la Comunitat. Un reguero de muertes que dejan 467 huérfanos desde 2013 a nivel estatal.