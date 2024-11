El alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, ha reconocido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, le llamó el pasado 29 de octubre, día en que se desató la DANA que ha arrasado varios municipios de la provincia, pero ha remarcado que no le alertó de la situación meteorológica y que todavía no sabe por qué le contactó.

«Yo no sé dónde estaba Mazón, evidentemente ya sabemos que no estaba donde tenía que estar, ni sé todavía por qué me llamó. A mí no me comunicó nada de la emergencia, no me dijo que estaba en riesgo de rotura la presa de Forata ni me comunicó absolutamente nada», ha declarado a Europa Press Televisión.

Mayor (PSPV) ha reaccionado así a las declaraciones de este domingo del también líder del PPCV de que no estuvo «incomunicado» ese día y que habló «incluso con la gente que dice» que lo estuvo, «como es el alcalde de Cullera. »A las 18.28 le llamé. No estuve incomunicado en ningún momento, no he negado ninguna comida", ha añadido Mazón en alusión a la comida que mantuvo esa jornada con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt como informaron fuentes de Presidencia.

Tras remarcar que no ha «acusado a Mazón de estar incomunicado», el alcalde ha indicado que «eso tiene que explicarlo él». «Ningún protocolo en estado de alerta roja dice que te puedas marchar cinco horas a comer a un restaurante», ha recalcado.

Llamada por whatsapp

Según ha explicado, el 'president' le llamó por Whatsapp, algo que le «extrañó» porque no tenía su número y nunca le había contactado «para nada». «Cuando no tienes el número grabado, por WhatsApp ves la foto, aunque no tengas el contacto, y yo veo la foto del presidente y me asusto», ha recordado.

«Digo, ostras, ¿qué pasa? Contesto la llamada y le digo, dígame, presidente, y me dice, hombre, Jordi, nada, es que ha salido tu nombre, y digo, pues voy a llamar a Jordi, y me dice, ¿qué tal?», ha relatado.

De acuerdo a Mayor, en la llamada explicó a Mazón que en Cullera no llovió ese día, sino en la cabecera del Júcar, y le transmitió que estaban pendientes del riesgo de desbordamiento del río. También le dijo, según ha señalado, que «en principio» estaban «tranquilos» porque estaba empezando a bajar el caudal del Júcar en Algemesí.

En este punto, el primer edil ha recordado las palabras que le dijo entonces Mazón: «Bien, bien, bien, sí, bien. Pues nada, tú grábate mi número, que este es mi número personal, tú grábatelo, y cualquier cosa que necesites tú me llamas». «Fin de la conversación. Esa es la conversación», ha subrayado.

Mientras tanto, ha destacado que en ese momento él estaba valorando si celebrar o no el pleno municipal de Cullera a las 19 horas, ya que había convocado una junta de seguridad a las 21 horas. «Tenía que tomar decisiones sobre si prolongaba la suspensión de los colegios y las medidas que ya habíamos adoptado previamente», ha expuesto.

«Por tanto, yo acudo al pleno con tranquilidad. De hecho, en el pleno, que está grabado y es público, lo digo: Me ha llamado el 'president' de la Generalitat y me ha dicho que en principio todo lo peor ha pasado», ha relatado.

Entonces, cuando se envió la alerta móvil a la población pasadas las 20 horas, Mayor ha explicado que se suspendió el pleno «automáticamente» y se tuvo constancia de que el caudal del Júcar estaba volviendo a subir: «Empezamos a actuar evacuando y tomando medidas».

«Y hasta las 9 y 20 de la noche, que es cuando recibimos el segundo pitido del móvil, no tuvimos ninguna comunicación por parte de la Generalitat de que había riesgo de desbordamiento del río Júcar», ha aseverado.

Preguntado por los motivos de la llamada de Mazón, el alcalde ha afirmado que todavía no lo sabe ni lo entiende. «Por eso no lo he hecho público antes: por no poner más leña en el fuego, porque entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esa catástrofe».

Exige que no lo use de "coartada"

Ha instado así a «estar en la reconstrucción, en ayudar a las víctimas y en que cada uno asuma su responsabilidad». «Yo puedo decir, minuto a minuto, día y hora, dónde estaba y qué estaba haciendo. El que parece que no lo puede explicar es el señor Mazón», ha señalado, para reclamar que no le «utilice de coartada».

Respecto al tono que empleó en la llamada, Mayor ha remarcado que no tiene «mucho contacto» con Mazón ni lo conoce, pero sí puede «decir que no era un estado de emergencia».

En cuanto a los motivos por los que el 'president' haya aludido a esta llamada, ha sostenido que «es una persona que está desesperada y acorralada por sus propias mentiras». «No sé por qué lo utiliza, no sé qué quiere decir, porque al final la llamada también se produce por WhatsApp. ¿Es que donde estaba no había cobertura móvil y por eso me llama por WhatsApp? Todavía no lo sé», ha abundado.

Y se ha preguntado «a qué otros alcaldes llamó» y si contactó con la de Paiporta, «zona cero de la catástrofe», o con otros primeros ediles de la comarca de la Ribera Baja. «Con los que yo he hablado, no llamó a nadie más», ha recalcado, para insistir en que «sinceramente» no entiende por qué se produjo la llamada.

Reparación de daños y ayudas

Por otro lado, tras los efectos de la segunda DANA de este miércoles, el alcalde de Cullera ha explicado que en la localidad están pendientes de localizar a alguna empresa que pueda empezar a retirar las «toneladas de cañas» acumuladas en la playa. También intentan «solucionar lo antes posible» la reparación de la muralla del Castillo al haberse desprendido un trozo.

«Estamos ya tramitando todas las ayudas a la ciudadanía. Por parte de las administraciones, el Gobierno central nos va a pagar el 100% de todas estas obras. Y la ayuda de 200.000 euros de la Generalitat, con todo lo que hemos tenido que hacer de emergencia en las primeras semanas, tenemos prácticamente ese crédito agotado», ha apuntado.