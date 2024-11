El Ayuntamiento de Paiporta, una de las localidades de Valencia más afectadas por la DANA que la pasada semana afectó a distintas localidades de esta provincia, ha pedido este martes, una semana después del temporal, que la autoridad supramunicipal competente asuma las labores de coordinación que se están llevando a cabo en la población para hacer frente a las consecuencias de este fenómeno meteorológico.

«Paiporta es un pueblo fuerte, pero esto sobrepasa los límites de lo asumible por una administración local», ha expuesto la alcaldesa de esta ciudad, Lorena Silvent, en un comunicado en el que destaca que el personal municipal «está, en su mayoría, en estado de shock, intentando recomponer sus vidas o a pie de calle ayudando a sus vecinas y vecinos...aquellos que han sobrevivido».

La primera edil ha señalado que «con este comunicado se busca la honestidad, la transparencia y la humildad», al tiempo que afirmado que «después de la terrible DANA sufrida hace ya una semana, Paiporta continúa sumida en un desastre humanitario sin precedentes».

«Hace siete días que todo el pueblo fue arrasado por el desbordamiento del barranco del Poyo y, a día de hoy, aquellas personas que hemos podido salvar la vida no encontramos explicación ni consuelo a por qué no se pudo prever una catástrofe de estas dimensiones», añade en el escrito.

La responsable municipal, que ha indicado que este «no es momento de lamentarse porque hay mucho trabajo por delante y aún hay mucha gente que necesita ayuda», ha manifestado que desde el ayuntamiento se quiere trasladar que «todos los trabajadores y trabajadoras de este consistorio» que quedan activos están «intentando restablecer desde el primer momento los servicios básicos no sólo de la población sino también del propio ayuntamiento trabajando las 24 horas del día».

No obstante, apunta que son muchas las dependencias y servicios del consistorio que han quedado «gravemente dañadas o no existen» ya. «No es excusa, y lo sabemos, pero el 29 de octubre, la tragedia nos alcanzó a todas y todos. El edificio del ayuntamiento, el de la Policía Local y todas las dependencias municipales están gravemente dañadas o no existen, al igual que todas las viviendas, negocios y entidades del pueblo», ha relatado Silvent.

Así, la alcaldesa continúa diciendo que «el personal está, en su mayoría, en estado de shock, intentando recomponer sus vidas o a pie de calle ayudando a sus vecinas y vecinos...aquellos que han sobrevivido».

Lorena Silvent alaba la fortaleza de Paiporta, pero precisa que lo sucedido con la DANA «sobrepasa los límites de lo asumible por una administración local» y asegurado que «así se le hizo saber desde el primer día a la autoridad competente de Conselleria en caso de emergencias».

«Por eso, desde el ayuntamiento, los trabajadores y trabajadoras, el equipo de gobierno y toda la corporación rogamos/exigimos a la autoridad competente supramunicipal que asuma las labores de coordinación que sus competencias le exigen tal y como se refleja en la normativa básica de protección civil RD 407/1992», ha planteado la primera edil.

"valientes, diligentes y buenos"

Silvent ha concluido el comunicado dando las «gracias a todo el vecindario» de su localidad. «Sois valientes, sois diligentes y sois buenos», ha dicho a sus conciudadanos, a la vez que ha expresado su agradecimiento «a todo el voluntariado» y a la «gente que se ha acercado» hasta Paiporta y le ha ofrecido «ayuda desde todas partes para sacar» esta población «adelante».