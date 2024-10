ELA reclama una reforma fiscal "que acabe con el fraude" y un salario mínimo de 1.795 euros "propio" para Euskadi

ELA ha propuesto este jueves avanzar hacia una reforma fiscal para «terminar con el fraude y subir los impuestos a quienes más tienen» y establecer un salario mínimo de 1.795 euros «propio» para Euskadi.

Ambas medidas han sido presentadas este jueves por el sindicato en un acto confederal celebrado en el pabellón La Casilla de Bilbao, con el objetivo de «avanzar hacia un reparto de la riqueza» y como antesala de las manifestaciones convocadas en Bilbao y Pamplona bajo este lema.

El acto, al que han asistido delegados, afiliados y simpatizantes, ha contado con las intervenciones de la responsable de Acción Social, Leire Gallego, el responsable del Gabinete de Estudios Aitor Murgia y la responsable de sindicalización Ane Zelaia.

El secretario general, Mitxel Lakuntza, ha sido el encargado de clausurar el acto con una intervención en la que ha interpelado a los partidos políticos vascos para que respalden sus propuestas porque, en la actual situación «no cabe la equidistancia» ya que, ha añadido, «si no se apuesta por mejorar los salarios y repartir la riqueza de un modo más justo, la desigualdad va a continuar aumentando en nuestro país».

Lakuntza ha anunciado ante la militancia que el reparto de la riqueza es una cuestión que su sindicato sitúa «en el centro de su estrategia sindical» porque una lucha histórica del sindicalismo es «cómo se reparte la riqueza que se genera».

En este punto ha lamentado que, cada año, el sistema fiscal «se está volviendo más injusto, porque se recauda poco y, lo que se recauda, se basa sobre todo en la aportación de las trabajadoras y trabajadores, en lugar de la de las empresas y quienes más tienen».

En este debate, ha proseguido, «hasta ahora no tenemos las de ganar» por lo que, ha interpelado directamente a la izquierda para que no actúe como «si estuviésemos ganando porque no es la clase trabajadora la que gana».

En ese sentido ha recordado que «las empresas con más beneficios, las personas con más patrimonio, las que viven de las rentas no quieren pagar impuestos y en los años en que las empresas están obteniendo los mayores beneficios, apenas pagan impuestos», ha lamentado.

Tal y como ha recalcado seguidamente, el reparto de la riqueza se puede lograr «por diversas vías». Mediante la negociación colectiva para conseguir que la mayor parte posible de los beneficios empresariales reviertan en los salarios y «otra posibilidad es establecer un salario mínimo por ley. La negociación colectiva no es una lucha neutra: somos la parte más débil en las negociaciones».

Por ese motivo, desde ELA demandan a gobiernos y partidos políticos que «intervengan para equilibrar esa pelea y fijen un salario mínimo por ley» y que esa misma política «intervenga para que la fiscalidad mejore».

Tras afirmar que «la fiscalidad es el instrumento más importante para lograr una sociedad más igualitaria; ha subrayado que »es ahí donde empieza la posibilidad de unos presupuestos diferentes".

Vivienda y osakidetza

Lakuntza se ha preguntado también si alguien cree que el gobierno actual «va a hacer algo de verdad con la vivienda» cuando «el socio mayoritario, el PNV, ni siquiera quiere aplicar una ley de vivienda que al menos posibilitaría tomar algunas decisiones para limitar los precios de los alquileres».

Por si alguien pensaba, ha proseguido, que igual el Gobierno Vasco se había reservado «todas las energías para solucionar uno de los mayores problemas de este país, Osakidetza, pues tampoco», ha zanjado ya que, como ha criticado, su «medida estrella» ha sido «montar una mesa» mientras «ningunean la mesa sectorial y hacen oídos sordos a las propuestas sindicales».

«¿Qué más se necesita para saber que esto no va en serio?», ha apostillado, para subrayar que «con lo que hemos visto, nos vale».

En este punto ha recordado que solo cuando los sindicatos de Osakidetza han ido a la huelga ha sido cuando se ha empezado a hablar del deterioro de la sanidad pública« y, también, »cuando las y los usuarios han salido a la calle".

«ELA no se va a callar porque no se puede solucionar el problema de Osakidetza sin solucionar las condiciones laborales de la plantilla; hay que estabilizar, contratar más personal y mejorar las condiciones de todo el personal de Osakidetza», ha anunciado.

Huelgas

En su discurso, Mitxel Lakuntza se ha detenido en el aspecto de las huelgas como medida para lograr demandas sindicales, momento en el que ha asegurado que «la conclusión de la negociación colectiva es muy clara: si no estás dispuesto a confrontar, no habrá victorias».

Por ello, ha añadido, tampoco habrá «reparto de la riqueza sin lucha», y «ante un sistema fiscal que no reparte la riqueza, las huelgas se han convertido en la herramienta más eficaz para lograr ese reparto».

Lakuntza ha concluido su intervención afirmando que un sindicato «está para cuestionar la actual realidad injusta y organizar la respuesta colectiva» y ha añadido que, desde ELA son «muy conscientes de que actúan contracorriente pero esa es la vía más honesta y eficaz. No nos encontrarán en mesas, ni en acuerdos vacíos y estériles» ha concluido.