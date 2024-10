El PSPV reclama la aplicación de la Ley de Vivienda y el PP pide "no centrarse" únicamente en el precio del alquiler

El PSPV-PSOE ha exigido al Consell que aplique la Ley de Vivienda en la Comunitat Valenciana para limitar «los precios disparados» en las zonas tensionadas, mientras que el PP ha pedido «no solo centrarse» en el precio de los alquileres y ha apostado por una «solución 360 grados». Mientras, Compromís ha acusado a estas dos formaciones de «pasarse la pelota» mutuamente y Vox ha abogado por liberalizar suelo para construir vivienda social.

De esta manera lo han expresado los distintos partidos, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, dos días después de que una multitudinaria manifestación recorriera las calles de València para defender el derecho a la vivienda y reclamar la limitación de los precios de alquiler y la prohibición de apartamentos turísticos.

Desde el PP, Laura Chuliá ha defendido que el Consell liderado por Carlos Mazón «se ha puesto a trabajar desde el minuto cero para hacer realidad el Plan Vive, al que ya se han adherido más de 200 municipios de toda la Comunidad Valenciana», y ha cargado contra las «discrepancias o incoherencias» del anterior Consell del Botànic en materia de vivienda.

Así, ha reivindicado la apuesta «muy fiable, muy segura y muy rigurosa» del actual Gobierno valenciano para hacer frente al «problema» de la gente joven para acceder a una vivienda y ha alabado el trabajo del Consell para proporcionar una solución «lo más amplia posible».

Además, ha considerado que los partidos del Botànic son «los menos indicados para hablar de la situación del suelo» porque en sus ocho años de gobierno «no pusieron nada a disposición para la construcción de viviendas públicas». «La situación es la que es», ha subrayado. Por ello, ha manifestado entender «perfectamente» a la ciudadanía que se manifiesta en las calles.

Ante esta situación, la portavoz adjunta del PP en Les Corts ha apostado por dar una solución «360 grados» al problema de la vivienda y «no solo centrarse en el precio del alquiler» y, para hacerle frente, ha considerado que el plan del Gobierno de España no es la solución. «En ciudades como Barcelona, en esas áreas que están saturadas, ha caído una quinta parte la oferta de alquiler público», ha especificado.

El pspv pide la comparecencia de camarero

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, tras la «histórica» manifestación del sábado en València, ha solicitado la comparecencia en Les Corts de la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, para que explique «qué está haciendo respecto a la situación de la vivienda» en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el socialista ha exigido al Consell que aplique la Ley de Vivienda, que permite limitar su precio, y ha considerado que no tiene sentido que no se esté haciendo con «los precios disparados en zonas tensionadas». «En Ciutat Vella (València), si se aplicara, el ahorro para las familias sería de aproximadamente 1.020 euros», ha ejemplificado.

«Queremos que --Camarero-- nos explique la situación de las 4.000 familias y los 1.200 jóvenes que no tienen acceso a ese bono de vivienda al que tienen derecho», ha afirmado Muñoz, que ha criticado la «mala planificación» y la «insuficiencia presupuestaria» del Consell. En este punto, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a posicionarse «de parte de los fondos de inversión y los especuladores o de parte de la gente».

"no hacen falta 4, 8 ni 12 años, sino muchos más"

Desde Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado que València este pasado sábado fue «un clamor por un problema que está afectando a miles de jóvenes pero también a personas de cualquier edad» y ha defendido que la coalición ha «escuchado, leído y tiene propuestas».

Mientras, la diputada de la coalición Maria Josep Calabuig ha cargado contra los fondos buitre, los grandes especuladores y quienes ven la vivienda «como un negocio y no como un derecho» y ha apostado por revertir «a mínimos» los apartamentos turísticos y detener los precios del alquiler.

En este punto, ha cuestionado el Bono Alquiler Joven anunciado por el Gobierno de España, porque, a su juicio, «en lugar de ser una ayuda que realmente beneficie a las personas jóvenes, está siendo un Bizum a rentistas y grandes propietarios». También ha criticado la política de construcción de viviendas del PP: «Ya veremos si llegan porque ahora mismo no tienen ni los terrenos donde van a construirse».

Por ello, ha acusado al PSOE y al PP de «pasarse la pelota los unos a los otros» mientras «no están defendiendo el derecho a la vivienda». «Esas 50.000 personas lo que dijeron en las calles es que hace falta tomarse en serio este derecho y que realmente veamos la vivienda como un derecho y no como un negocio», ha señalado. Eso sí, Calabuig ha reconocido que para «revertir» esta situación «no hacen falta cuatro ni ocho ni doce años», sino «muchos» más para «cambiar la inercia de todos los anteriores».

Vivienda social

Finalmente, José Mª Llanos (Vox) ha apostado por liberalizar suelo para «favorecer el mercado» y construir vivienda social. «Hay muchos promotores que están esperando ese suelo como agua de mayo para poder generar esas necesidades que requiere mucha parte de nuestra ciudadanía», ha asegurado.

Para el síndic de esta formación, «lo que no se puede es contar con un decreto de tanteo y retracto que impuso el Botànic que pretende robar la propiedad de quienes con tanto esfuerzo la han conseguido o fijar una medida inconstitucional como la limitación de precios». Así, ha defendido que la «previsión constitucional» del acceso a la vivienda «no puede recaer sobre los particulares», sino que tiene que hacerlo sobre las instituciones, «que son las obligadas a dar ese servicio».

«Siempre se está hablando desde el Botànic de que cuando dejamos a los particulares que decidan sobre sus propiedades lo que van a hacer es especular y siempre desconfiando de los particulares. No es así. Lo que quiere un particular es poder alquilar con garantías, poder vender con garantías para que todo el mundo tenga un acceso fácil a la vivienda y eso no es generar especulación», ha expuesto.

Preguntado por si comparte las reivindicaciones de las manifestaciones por el derecho a la vivienda, Llanos ha afirmado que está de acuerdo con «la necesidad que se ve en la calle de acceso a una vivienda para todos los ciudadanos». En este punto, ha cargado contra Podemos por salir a manifestarse en Madrid, cuando esta formación es «uno de los principales culpables de que no haya acceso a la vivienda».

«Parece que, si no todos, algunos habrán salido de verdad, por necesidad y con buena fe, y muchos otros creemos que pretendían desviar la atención de las políticas y la corrupción que está llevando este gobierno del PSOE con sus socios», ha zanjado.