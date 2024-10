La Asamblea acoge este jueves el primer Pleno sin Rocío Monasterio y sin pregunta de la nueva portavoz de Vox a Ayuso

La Asamblea de Madrid acoge este jueves el primer Pleno sin la que fuera la portavoz de Vox desde 2019, Rocío Monasterio, que dejaba el acta la semana pasada tras ser relegada por la dirección nacional como presidenta del partido en Madrid.

Tras colocar al portavoz nacional, José Antonio Fúster, como cabeza de Vox en la región habían mantenido a Monasterio como portavoz en la Cámara de Vallecas, algo a lo que renunció al día siguiente en un discurso cargado de críticas a la cúpula de Santiago Abascal.

Este movimiento provocaba que la hasta este miércoles portavoz de Vox en Fuenlabrada, Isabel Pérez Moñino-Aranda, relevase a Rocío Monasterio al frente del grupo parlamentario. Este lunes ya ofrecía su primera rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde cargaba, entre otros, contra los 'populares' por las leyes LGTBI y Trans.

Lo que no será esta semana es su estreno en la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Cada jueves Vox abre el Pleno con este momento, pero Rocío Monasterio dejaba su acta y decaían sus preguntas registradas. Fuentes parlamentarias han apuntado a Europa Press que el partido no ha registrado pregunta de Moñino a Ayuso, por lo que no intervendrá en esa primera parte.

Desde Vox han indicado que sí lo hará en la interpelación presentada por el partido al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, sobre gestión de residuos.

Empleo, política e ia

En lugar de Vox, quien abrirá la sesión de control a Ayuso será el portavoz del PSOE, Juan Lobato, que preguntará por el Plan de Empleo Joven, seguido de su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, que se interesará por la situación política de la Comunidad; mientras que el del PP, Carlos Díaz-Pache, requerirá información sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial en la región.

Previsiblemente en la sesión de control la política nacional se abrirá hueco. Especialmente tras conocerse la pasada semana el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el 'caso Koldo', la petición de Anticorrupción de imputar al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del que les acusa el novio de Ayuso.

Tras las preguntas a la presidenta será el turno de las dirigidas a los consejeros, a quienes se les pedirá información sobre la Agencia de Ciberseguridad, salud mental, la incorporación a los CEIPs del primer ciclo de Secundaria, la Hispanidad o las políticas LGTBI.

También habrá dos interpelaciones, una a la titular de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre juventud a petición del PSOE; y la dirigida a Novillo donde intervendrá Moñino. Este último tomará luego la palabra a petición propia para informar sobre el cierre de la campaña Infoma de prevención de incendios.

Por último, en el apartado de las proposiciones no de ley (PNL), el PSOE tratará de que la Asamblea pida a la Comunidad que baje un 30% el precio del comedor escolar a familias monomarentales con dos hijos y a familias numerosas.

Más Madrid, por su parte, buscará el apoyo de la Cámara para solicitar al Ejecutivo regional un Plan de Apoyo a la Formación Profesional y la creación de una Ecotasa por pernoctación para que lo generado se use en la conservación de patrimonio cultural, la sostenibilidad y el entorno urbano.