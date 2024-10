Maroto dice que "apelar a solidaridad no es suficiente" e irá a la manifestación porque sabe lo que es "vivir en zulos"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, considera que «apelar a la solidaridad no es suficiente, hay que apelar a la necesidad» para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en Madrid, por ello secundará la manifestación del 13 de octubre convocada por colectivos sociales por la bajada de los precios y lo hará «por convicción», por la huella que le dejó llegar hace años a la ciudad y tener que vivir en «zulos», en pisos compartidos y en interiores, sin rastro de luz.

«Apelar a la solidaridad no es suficiente, hay que apelar a la necesidad», ha sostenido Maroto en una entrevista con Europa Press después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidiera a los caseros en «un país solidario» que se «hicieran cargo de esta necesidad social». «Bueno, todo se matiza porque la ministra está siendo valiente», ha contestado cuestionada por estas declaraciones.

Maroto recuerda el aumento del precio de la vivienda ha escalado hasta el 17,8% en la ciudad de Madrid, según Idealista. «Cuando vine a Madrid sufrí, como sufren todos los jóvenes, el poder acceder a una vivienda. Y no olvidaré el drama que supuso para mí empezar viviendo en un zulo, acabar en un piso compartido en el que la escasez de metros cuadrados era la norma y terminar en un piso interior en el que no veía la luz», ha rememorado.

Eso le dejó «tal huella» y considera que los políticos están para «ayudar a cambiar eso». «Creo que es una responsabilidad como política que soy ahora, que defiende el interés de los madrileños y madrileñas. Así que espero que seamos muchos, llamo a la movilización (...) en la política uno no puede ser conformista», ha dicho.

Aboga por que «desde la política se den instrumentos a los propietarios de viviendas para que no sólo por solidaridad, que puede ser un motivo, sino que por necesidad se saquen todas las viviendas que están vacías al mercado». La herramienta es la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) pero lejos de «programas fallidos» por su incapacidad de dar seguridad jurídica a los propietarios ante las aproximadamente 90.000 viviendas vacías que ha cifrado en la ciudad de Madrid. «Tiene que ser una política buena para propietario e inquilino», ha subrayado.

También ha instado a «blindar el derecho a una vivienda» ante un PP «que se niega a aplicar la ley estatal» en una ciudad que «no se puede beneficiar de las zonas tensionadas y, por tanto, del tope a los alquileres porque el Partido Popular no quiere». Maroto es también radicalmente contraria «a que el Ayuntamiento venda suelo público, de todos los madrileños, a promotores privados», que ha cifrado en «un 70%».

"lo público no está para especular", un mensaje para ana botella

El PSOE ha abierto un debate sobre las viviendas de protección y su blindaje, que se ha materializado ya en una Proposición de Ley presentada en la Asamblea de Madrid para que la Comunidad extienda el grado de protección que tienen las viviendas que se levantan en suelo público o en suelo privado pero con dinero público.

«Lo público no está para especular, está para ayudar a la población a mejorar su calidad de vida», ha defendido la portavoz socialista municipal. Lo que buscan es que «no se venda ninguna vivienda pública de protección», sobre todo cuando existe «un antecedente en el Ayuntamiento al vender la alcaldesa Ana Botella vivienda social a fondos buitre para especular».

Maroto ha defendido que una respuesta a la «emergencia habitacional» es la Operación Campamento --salió adelante en el último Pleno de Cibeles con el apoyo de PSOE, PP y Vox y el rechazo de Más Madrid-- porque supone «reequilibrio», con «estándares de calidad de la vivienda pública y equipamientos».

«Es que es ahora o nunca porque un nuevo planeamiento se demoraría más de 15 años, siempre que no haya informes desfavorables de impacto ambiental o cualquier otro», ha insistido. La socialista mantiene que Campamento «resuelve un problema que tiene hoy la ciudad, el acceso a la vivienda», tras subrayar que «el suelo es público y lo va a seguir siendo».

"el mal que denunciamos en centro no lo queremos para el resto"

Y también insta a tomarse en serio el problema de la vivienda de uso turístico (VUT). En un mensaje tanto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, Maroto reclama «rigor en la aplicación de las normas y en la disciplina urbanística porque si se tiene una norma pero no se hace cumplir, los resultados van a ser los de ahora, con una proliferación de 13.000 viviendas ilegales, según datos oficiales, y sólo 1.080 con licencia».

Eso le ha llevado a criticar el escaso número de pisos ilegales cerrados en 2023 por el Ayuntamiento, «sólo 214 en un parque de más de 13.000», un «fracaso». También lo es que Carabante prometiera un incremento del número de inspectores pero se trata de un aumento de «un 15% en una plantilla raquítica».

Los socialistas sí apoyan la moratoria para que no se permitan cambios de uso de locales a vivienda turística pero no comparten las dos áreas anunciadas por Carabante porque el plan se tiene que extender a toda la ciudad. Las VUT ilegales «son una mancha que empezaba en el centro y que se ha extendido a la periferia». «El mal que estamos denunciando en Centro no lo queremos para el resto de los distritos», ha resaltado Maroto.

No ve "descabellado" el modelo de bloques de apartamentos turísticos

Otra de las patas del plan esbozado por el Gobierno municipal pasa por concentrar las viviendas turísticas en bloques completos. «Desde luego que la vivienda turística no puede estar en convivencia con bloques residenciales», un modelo que también rechaza el sector alojativo, ha indicado la edil del PSOE.

«Ya tenemos bloques de apartamentos turísticos, por lo tanto, la VUT que supla al apartamento turístico no sabemos si debería ser la solución o directamente que sean todos apartamentos turísticos y se haga una gestión profesionalizada de ese bloque, lo que permitiría también un mayor rigor, por ejemplo, con el registro de los viajeros, como hacen ahora apartamentos y hoteles. Tenemos que verlo, no es algo que nos parezca descabellado», ha trasladado la edil.

Sí es más contundente con respecto a una tasa turística. La exministra del ramo cree que, en todo caso, «debería ser finalista, saber en qué se gasta», porque «recaudar para tapar otros agujeros no parece que sea la forma». «Una tasa no va a resolver el problema de las viviendas turísticas ilegales porque el que las utiliza no está registrado en ningún sitio», ha argumentado.